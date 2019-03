Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

La cabane au fond du jardin

Quant à Inès, son histoire avec Sofiane est terminée. Pour l’aider à avancer et à prendre la mesure de ce qu’il s’est passé, Lucie lui a fait une proposition radicale. Passer la soirée dans la cabane au fond du jardin ! “J’ai décidé de faire mes valises et de partir,” a plutôt décidé Inès. “Je ne vois pas pourquoi j’irais dans cette cabane. Je suis déterminée. Je prends mes affaires et je me casse”. Aucun coeur brisé ne parvient à la raisonner ! Mélanie tente une dernière discussion … Fidji est déjà passée par là et elle le regrette. “Tu ne devrais pas faire la même connerie que moi j’ai faite”. Inès accepte d’aller “réfléchir 10 minutes dans la cabane”.







Julien embrasse Audrey !

A Punta Cana, Matthieu, Jelena, Virginie, Vincent et Julien vivent un séjour de rêve. Surtout ce dernier, qui est tombé sous le charme d’une nouvelle prétendante. Sauf que Julien a déjà démarré une histoire avec Shushu. Il joue sur les deux tableaux ! “Le problème, c’est qu’Audrey j’ai envie de la manger”. Place maintenant à la soirée ! Après une leçon de twerk, Audrey confie à Jelena avoir envie de passer à la vitesse supérieure avec Julien. “Et bien emballons-nous” propose le coeur brisé avant d’embrasser sa belle. “Il va falloir assumer,” se marre Matthieu. Vincent lui, fait un peu la tête !







Dylan va-t-il intégrer la villa ?

A la villa, les coeurs brisés reçoivent un texto de leur love coach préférée. Au programme : soirée tentation mixte. Tout le monde est de sortie sauf Inès. “Fidji, je compte sur toi pour adoucir le coeur de pierre de Mélanie,” écrit Lucie. Les coeurs brisés arrivent au bar. Dans un coin, Dylan observe la scène de loin. Il sort de deux aventures de survie. Aujourd’hui, il ne sait pas si la télé-réalité est faite pour lui et s’il va oser aller à la rencontre des coeurs brisés. Sa problématique : il n’a jamais été en couple et se poser avec une fille, est le cadet de ses soucis. “Le roi soleil ! Rentre chez toi si tu n’aimes pas les filles en mini-jupe,” balance Jennyfer. Ça promet !

