Par Pauline GINESTET et Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Vivian et Beverly ont quitté la Villa des cœurs brisés 4 précipitamment. La jeune femme revient sur son aventure et ses projets avec Vivian.

Les autres candidats vous ont poussé à quitter la Villa des cœurs brisés 4. Leur en veux-tu ?

Non, même si sur le coup, j’étais triste de ne pas aller au bout des coachings avec Lucie. Aujourd’hui, je n’en veux plus à personne. Avec le recul, c’est un mal pour un bien. On a pu régler notre problématique avec Vivian. Il passe beaucoup plus de temps avec moi qu’avec ses amis. On a même des projets. Après, on ne sera jamais un couple platonique. Je ne vais pas dire que tout est beau et rose au quotidien, mais on s’aime à la folie. Parfois on se chamaille pour un rien mais ça rentre vite dans l’ordre.

En parlant de projet, habitez-vous ensemble ?

Pas encore, mais j’ai acheté mon appartement et je suis en train de faire des travaux. Dans la logique des choses, on devrait s’installer ensemble cette année. On n’a pas voulu se précipiter, on a préféré prendre notre temps et voir à long terme.

Comment as-tu vécu le fait que tout le monde soit contre vous, hormis Jennyfer ?

Vivian était là pour m’épauler. Lui, il s’en fout. Mais dans le fond, c’était quand même compliqué. Notre démarche était très sincère, on y est allé en étant un couple en crise. Ca fait mal d’entendre dire que l’on n’a pas notre place alors que cela fait deux ans que l’on est ensemble. J’ai ressenti de l’injustice sur le moment. Mais en restant trois jours de plus dans la Villa, on aurait peut-être fini par se séparer… Il n’était pas simple de régler notre problématique à 14 dans une même maison. Tout le monde se mêlait de tout.

C’est la première fois dans sa carrière que Lucie quitte un coaching en claquant la porte. Que s’est-il vraiment passé ?

Vivian et moi on était tellement dans notre bulle… Il y avait Lucie qui était à côté de nous qui essayait de nous calmer mais on ne la voyait pas du tout. Elle a pété un câble. Ca m’a fait de la peine de la voir dans cet état parce que ça fait deux ans qu’elle est là pour nous. Elle nous a beaucoup aidés, même en dehors de cette aventure. On lui écrit, on lui envoie régulièrement des messages. Sur le coup, on s’est dit : « Ouh là là, elle va nous faire la tête, elle ne va plus jamais nous parler ». Mais au final, ça n’a rien changé. On s’aime beaucoup. C’est une femme entière, qui a un grand cœur.

Quel est ton meilleur souvenir de l’aventure ?

Quand Vivian est arrivé. Même si on s’est beaucoup pris la tête, ça a été mon meilleur moment. Ca a été une aventure très compliquée pour moi. Comme on le voit dans les épisodes, je pleure beaucoup.

Qui est ton coup de cœur de l’émission ?

Jennyfer, sans hésiter. C’est une fille marrante. J’ai beaucoup aimé me retrouver dans la même chambre qu’elle. Le soir, on parlait beaucoup. Elle a toujours été là pour nous. Quand tout le monde a pris la parole pour dire que l’on n’avait plus notre place ici, elle a pris notre partie pour nous.

As-tu été touchée par le soutien de tes followers ?

Oui, énormément. J’ai reçu beaucoup de messages de filles qui vivent la même situation que moi. Au moins, je me dis que je ne suis pas folle. Et puis, je vais peut-être me reconvertir en love coach (Rires). On me demande des conseils sur les réseaux sociaux. La seule chose que je peux dire c’est qu’il faut y croire, garder espoir.

EXCLU. Les candidats réagissent au départ de Vivian et Beverly, regardez...