C’est dans le plus grand secret que Jazz et Laurent ont décidé de s’unir pour la vie… Les deux amoureux se sont en effet mariés à Dubaï.

Une chose est sûre : Jazz et Laurent sont comblés ! Le couple que vous découvrirez dès ce lundi 16 juillet dans La Villa – La bataille des couples à partir de 18h30 sur TFX a décidé de convoler en justes noces. Les deux amoureux se sont, en effet, mariés dans le plus grand secret à Dubaï.



C’est la jolie brune qui elle-même révélé cette heureuse nouvelle au journal Public au cours d’une interview. "On s'est mariés il y a quelques jours en toute intimité, avec nos parents et Chelsea. C'était magique," a- t-elle ainsi confié. Une nouvelle qu’elle a d’ailleurs confirmée à ses fans suite à une question posée sur son compte Instagram.



La jeune femme a également expliqué la raison de ce mariage à Dubaï : "On va faire une grande fête en France avec nos amis à la rentrée, mais comme on réside à Dubaï, on ne pouvait pas se marier ici." En effet, les deux amoureux résident à Dubaï depuis quelque temps. Ils avaient récemment expliqué à Télé Star avoir quitté la France pour "être loin des abrutis" : "On a choisi Dubaï car Laurent qui gagne bien sa vie n'est pas considéré comme un riche. (…) On ne nous reconnaît pas, on ne nous insulte pas," avait-elle alors déclaré. Cependant, Jazz confiait récemment à ses fans sur Instagram son envie de revenir dans l’Hexagone.



Les deux amoureux espèrent désormais agrandir leur famille et songent donc à donner un petit frère ou une petite sœur à leur petite Chelsea qui est née le 12 décembre 2017.



