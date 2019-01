Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Julia « fond » pour Dylan

Julia confirme son coup de cœur pour Dylan. « Je regarde ses yeux et je suis déjà par terre, je fonds », avoue-t-elle lors de leur nouveau rendez-vous. Les deux tourtereaux décident même d’aller se baigner ensemble dans la mer. « Tout coule, il pourrait peut-être être mon mec à l’avenir. J’ai très envie de le revoir », avoue la jeune femme.

Jelena ne sait plus sur quel pied danser

Jelena rencontre Christophe. Un date qui la perturbe visiblement beaucoup. Il se sent très attirée par le jeune homme, au moins physiquement, mais n’arrive pas à oublier Matthieu pour autant. « Il a tout ce que je recherche chez Matthieu mais qu’il n’a pas », avoue-t-elle. Et d’ajouter : « Mon cœur balance à 70% du côté de Matthieu et 30% du côté de Christophe ». De retour à la Villa, elle confie à Matthieu avoir toujours des sentiments pour lui. « J’ai qu’une envie, qu’on redevienne comme avant »

Virgil joue à un jeu dangereux en soirée tentation

C’est l’heure de la soirée tentation pour les garçons. Tous pensent que Virgil est célibataire. Ils l’encouragent à se lâcher. Le jeune homme ne se fait pas vraiment prier même s’il a toujours Cloé « dans un coin de sa tête ». « Je joue à un jeu dangereux. Jouer au célibataire, c’est faire le célibataire. Faire le célibataire c’est faire le mec ouvert à la tentation et on peut vite se faire prendre à la tentation ». Virgil espère que ses camarades ne raconteront pas sa soirée à Cloé lors de leur retour à la Villa. Rien n’est moins sûr.

Vivian estime que Julia n’est pas sincère

Pour Vivian, Julia cache bien son jeu. Il a découvert avant d’entrer dans la Villa des cœurs brisés que la jeune femme n’était pas célibataire. Elle lui aurait fait croire qu’elle s’était séparée pour participer à l’émission. Mais Vivian aurait les preuves que tout est faux. Un secret qu’il confie à Jordan et Sarah.