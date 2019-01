Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Ce dix-neuvième épisode de la Villa des cœurs brisés 4 est marqué par le départ de Julia et des larmes…

Jordan craque

Il ne pas contenir ses larmes… Lucie propose à Jordan d’avoir une discussion pour comprendre davantage sa problématique. « J’ai énormément de colère en moi. J’ai manqué de repère paternel. Mon grand-père m’a élevé. Sa mort m’a bouleversé. Il est parti trop tôt. J’avais 10 ans. C’était mon repère », confie-t-il en s’effondrant en larmes. Cet entretien avec Lucie lui permet de lâcher prise. Sarah et Vincent sont touchés de le voir dans cet état. « Il m’a vraiment touché », confie ce dernier. « Sache que je serai toujours là pour te protéger », ajoute-t-il.

Julia quitte la Villa

La bombe est lâchée. Vivian dévoile à tout le monde que Julia était en couple en arrivant dans la Villa des cœurs brisés 4. Il en a même la preuve. Il lit aux autres habitants des SMS que la jeune femme envoyait à son homme la veille de faire son entrée dans la maison. « Je suis grave déçue. Tu commences à te perdre dans tes mensonges », ajoute Sarah. Jordan ne peut pas contenir sa colère. « Par respect pour nous, pour Lucie, ton mec, tu dois te casser », lance-t-il. Julia avoue face caméra avoir « omis de dire quelques trucs » mais affirme que les autres ne connaissent pas toute l’histoire. La jeune femme n’a pas d’autre choix que de quitter la Villa.

Jelena et Matthieu continuent de se chercher

Jelena et Matthieu partent faire de la tyrolienne avec d’autres cœurs brisés. Ces deux-là échangent à peine quelques mots au tout début de l’activité. La raison ? Jelena a toujours en travers de la gorge le fait que Matthieu ait passé du bon temps pendant la soirée tentation. Mais pour Illan, cela ne fait aucun doute, il y a bien plus que de l’amitié entre eux : « Arrêtez de jouer à cache-cache. Trouvez-vous ! »