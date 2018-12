Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Entre Illan et Maïra, c’est caliente

Illan a décidé d’inviter sa prétendante, Maïra à la Villa, malgré les réticences de ses petits camarades qui estiment qu’il joue sur « plusieurs tableaux ». « Quand j’ai envie de faire quelque chose, je le fais », estime-t-il. Les deux tourtereaux ne tardent pas à se rapprocher. « Ca devient de plus en plus caliente. Illan, c’est quelqu’un de sensuel, de romantique, un vrai homme, j’adore ! », déclare Maïra. Ils prennent même une douche ensemble. « Elle n’a pas froid aux yeux », indique Illan. Le jeune homme souhaite demander aux autres habitants de faire venir Maïra dans la Villa. L’accepteront-ils ?

Jelena et Matthieu mettent les choses au clair… ou presque

Malgré leur séparation, Jelena avoue à Matthieu qu’elle ferait la tête s’il ramenait une prétendante à la Villa. Elle lui explique qu’elle ressent toujours quelque chose pour lui. « Je meurs d’envie de l’embrasser », lance-t-elle face à la caméra. Matthieu est plus prudent. « Si on doit se remettre ensemble tant mieux, si ce n’est pas le cas, tant pis. C’est que l’on n’était pas fait pour être ensemble »





Julia se rapproche de Dylan

C’est la soirée tentation pour les filles. Cloé révèle à son ancien prétendant Dylan qu’il ne se passera rien entre eux mais lui indique que Julia le trouve beau garçon. Une situation qui ne semble pas déplaire au jeune homme qui avoue que c’était son « petit coup de cœur du début ». Pendant la soirée, Dylan et Julia se rapprochent de plus en plus. « C’est une femme très touchante. Son histoire ne me fait pas peur, j’ai envie de l’aider », confie-t-il.

Mélanie aime beaucoup Jordan

Pendant la soirée tentation, Mélanie avoue à Cloé qu’aucun prétendant ne lui plait mais que dans la Villa, elle « aime beaucoup Jordan ». Il faut cependant qu’elle arrive à résoudre sa problématique « je suis un cœur de pierre ». « J’ai grave envie de tomber amoureuse mais, en même temps, j’ai envie de contrôler mes sentiments ».