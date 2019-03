Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Soirée tentation

C’est parti pour une soirée entre filles ! Au programme : Mélanie a bien l’intention de jouer une farce aux garçons de la villa. Ces derniers ont lancé des paris sur le fait qu’elle ne tomberait jamais sous le charme d’un prétendant. Dylan a même promis d’en faire son affaire pour lui éviter “les chiens d'la casse”. Bref, Mélanie veut les piéger. Pour l’heure, place à la soirée tentation. L’arrivée de Coralie, le célibat de Cloé, … Il y en a des choses à fêter ! Dès l’arrivée des prétendants, Mélanie tente une approche avec Benjamin malgré son “ennui”. Elle n’a qu’une idée en tête, le faire tomber dans ses griffes afin de piéger les garçons. Sarah et Jelena n’en perdent pas une miette et décide de la prendre en photo.







La vérité sort de la bouche des garçons

A la villa, Matthieu a préparé une petite soirée physique. Virgil fait équipe avec Vincent, la team Looser, Matthieu et Jordan, la team Couples, Julien et Dylan, la team Popeye. En jeu ? Des questions vérités pour les perdants. Qui de Cloé ou Coralie, préfère Virgil ? “Coralie”. Et si Inès revient ? “Inès” ! “Ton cerveau, c’est de l’emmental,” balance Julien. Qu’est-ce que tu penses vraiment de Mélanie ? Dylan est obligé de dire la vérité. “Honnêtement, il n’y aura jamais moyen”.







Julien charmé par Alix, Dylan est fermé

Au réveil, Jelena arrive un petit-déjeuner au lit pour l’anniversaire de son chéri. Un moment privilégié très vite gâché par le reste de l’équipe. Matthieu se retrouve aspergé d’eau et de farine. Heureusement, Matthieu le prend avec le sourire ! Place maintenant au débrief des filles au sujet de leur soirée tentation. “Mélanie a eu un coup de foudre !” Les garçons n’en croient pas leurs oreilles et chez Dylan, la pillule ne passe pas. Mais pas le temps de polémiquer, il est attendu en date. Julien se sent obligé de l’accompagner pour limiter la casse. Sa problématique : L’amour est le moindre de mes soucis. Mais Dylan n’a pas le choix, il doit maintenant faire la connaissance de Clara alias Clala. Cette dernière est accompagnée d’une autre jeune femme prénommée Alix. “A la base, je venais pour toi mais on m’a dit que tu étais en couple,” balance cette dernière à Julien. Quelque peu déboussolé par la nouvelle, le coeur brisé retrouve vite son nord. Dylan lui “a un discours de fou furieux”. C’est NEXT ! “Qu’est-ce que je fous là,” balance Dylan. Sa prétendante se casse …







