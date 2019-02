Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

“Cloé est une frustrée”

Après les révélations de Cloé, c’est tendu entre Jelena et Mélanie. Alors l’ex de Matthieu vient trouver Sarah pour savoir ce qui s’est réellement passé pendant son absence. Est-ce que Cloé a tenté de mettre la zizanie entre les deux amies ? “Cloé, c’est une mytho, frustrée, jalouse,” bouillonne Mélanie. “J’ai tout le monde à dos et je me sens incomprise,” regrette Cloé. Place au câlin de la réconciliation entre Mélanie et Jelena.

Julien dit au revoir à Shushu

Alors qu’il a eu un coup de coeur pour Shushu, il pense aujourd’hui qu’il n’a pas “d’attirance animale” pour sa prétendante. Malgré une complicité immédiate entre les deux, il ne se projette pas en couple avec Shushu sans imaginer pouvoir la tromper un jour. Mais comme il ne veut pas jouer avec, Julien décide de la faire venir à la villa pour lui parler. Une fois arrivée, Shushu fait perdre tous ses moyens à Julien. Pourtant, cette discussion doit avoir lieu. “J’aurais aimé que tu intègres la villa pour être ma pote. T’es une fille en or,” commence Julien qui conclut avec un : “Je n’ai pas le désir d’avoir autre chose que de l’amitié”. Pour Shushu, le comportement de Julien est “incohérent”. “Je suis dégoûtée, je veux partir”. Quand la colère prend le pas sur le reste … Shushu dit au revoir aux autres habitants. Julien espère ne pas avoir à le regretter !

Tante May devient Jennyfer la séductrice

Jennyfer est la prochaine à se faire coacher par Lucie. Matthieu et Mélanie, se rajoutent aussi à la liste des coachings de la semaine. Mais pour l’heure, c’est au tour de Jennyfer de travailler sur son “incapacité à séduire”. Pour cela, la love coach a prévu un cours de séduction en live avec un prétendant qui l’attend déjà. “J’ai trouvé mon Roméo !” Jennyfer est immédiatement séduite par Alexandre mais n’arrive pas à se détendre. “Pour l’instant, tu es parfaite. Tu es très belle,” lui chuchote Lucie dans l’oreillette. La love coach est littéralement derrière sa protégée pour l’aider à séduire. Mission réussie pour Jennyfer ! “J’avais l’impression d’avoir confiance comme jamais,” se réjouit le coeur brisé. “Je me suis sentie femme et sexy”. “Ma petite chrysalide se transforme en papillon et je suis très heureuse,” observe Loana. Alors qu’elle débriefe de son coaching avec les autres habitants, Jennyfer demande à ce que ces derniers ne la surnomment plus “Tante May” afin de lui permettre de gagner encore plus en confiance. Demande acceptée.

La villa des coeurs brisés - Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.