Julien pris dans un “guet apens”

Ce soir, c’est soirée tentation pour les garçons. Julien craint de voir débarquer ses deux prétendantes : Alix et Audrey. Et ses craintes sont avérées ! Lorsqu’Audrey, son coup de coeur à Punta Cana, arrive à la soirée, Julien lui fait la bise … Une discussion honnête s’impose ! “Le problème c’est moi,” reconnaît Julien. “Bien sûr que je suis dégoûtée et que ça m’a blessée,” répond Audrey. “Tu ne m’as rien promis mais j’étais encore une autre parmi tant d’autres,” regrette-t-elle. “J’ai un petit coup de pas fini”. Julien n’a pas envie de lui faire de la peine mais se devait de lui dire la vérité.









Loana sous le charme de Mehdi





Loana a invité son prétendant à la villa. Elle peut compter sur les filles pour l’aider à préparer une belle soirée. Jelena, Cloé et Coralie sont en cuisine. Sarah et Mélanie s’occupent de la décoration de la table. “On aura tout fait pour qu’elle pécho,” balance Mélanie. Loana commence à angoisser mais pas le temps pour les doutes puisque Mehdi arrive. “Je le trouve très beau”. La coeur brisé est déjà sous le charme … “Je veux vraiment savoir qui tu es vraiment,” avoue son prétendant. “Je ressens avec Mehdi quelque chose que je n’ai pas ressenti depuis longtemps”. Le début d'une belle histoire ?









"C’est grand la mer !"





Une pause géographie s'impose ! Quel est l’océan qui entoure Le République Dominicaine ? Est-ce que l’eau de l’océan se mélange à celui de la mer ? Quand les filles se lancent dans des questions géographiques, mieux vaut s’éloigner ! “Moi je croyais qu’il y avait un océan et un Pacifique” C’est pas gagné pour Jelena !





Dylan s’excuse auprès de sa prétendante





Dylan est soulagé. Lui qui ne voulait pas venir à la soirée tentation, est content de pouvoir au moins s’excuser auprès de sa prétendante. “J’aurais dû te dire tout de suite que je ne voulais pas rencontrer une fille, reconnaît Dylan. Je suis vraiment désolé pour ce que je t’ai fait”. Voilà qui est fait !





Amour, “sexe” et confessions dans l’épisode 70 de La Villa des coeurs brisés





Mélanie et Dylan sont toujours au centre des discussions à la villa. Alix et Julien font connaissance et c’est HOT ! Coralie voit Lucie pour la première fois et lui avoue ses sentiments naissants pour Bastien. Les deux coeurs brisés vont-ils enfin se rapprocher ?









