Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Julien rompt avec Manon

Julien n’arrive plus à faire semblant. Avec Manon, ça ne colle pas. « Il n’y a pas eu cette petite étincelle. Au début, j’ai eu un vrai coup de cœur mais je me suis un peu emballé », avoue-t-il. « Je ne suis pas prêt ». Il décide de rompre avec la jeune femme. Julien a une certitude maintenant : il doit attendre son coaching pour faire entrer éventuellement une nouvelle prétendante dans la maison.

Virgil met Vincent dans la confidence

Virgil et Cloé sont sur leur petit nuage. Leur date de 24h, loin des autres habitants de la Villa des cœurs brisés a été bénéfique. « C’était magique », lance la jeune femme. « On s’est senti dans notre cocon. Ca nous a permis de nous retrouver ». En revenant à la maison, les deux tourtereaux font comme si rien ne s’était passé. Vincent, qui s’entend bien avec Virgil, est suspicieux. Ce dernier finit par le mettre dans la confidence.

Julia en pleurs pendant son coaching

Lucie a réservé un coaching très spécial à Julia : un massage libérateur. Son but : enlever les mauvaises énergies de son corps mais aussi vider son esprit. Et le pari est réussi. C’est en larmes que Julia raconte son histoire. Victime d’endométriose, les médecins lui avaient dit qu’elle ne pourrait jamais avoir d’enfant. Un coup dur pour la jeune femme qui en a toujours voulu. Mais lorsque le miracle se produit, son compagnon, qui ne voulait pas être père prend la fuite. Julia a dû se débrouiller seule et se battre « jour et nuit » pour sa fille.