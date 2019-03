Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Aujourd’hui dans La villa des coeurs brisés … Julien n’est plus le même après son coaching et Monsieur Pignon agace sa petite-amie Cloé. Retour sur les temps forts de l’épisode 59 diffusé ce mercredi 6 mars 2019 sur TFX.

“Je ne suis pas un chien d’la casse”

Qu’est-ce que tu penses de Mélanie ? C’est la question posée par Julien à Dylan, arrivé récemment dans la villa. “J’ai eu un gros coup de coeur pour elle,” avoue le nouveau coeur brisé. Mais pour lui, l’objectif est clair ! Avant même de vivre une histoire d’amour, il veut simplement prouver à la belle que les hommes “ne sont pas tous des chiens de la casse”. “J’ai envie de l’aider parce que je me reconnais dans sa problématique”. De son côté, Mélanie n’a pas l’intention de s’ouvrir facilement. Ou bien, c’est ce qu’elle a envie de faire croire aux autres habitants …







“Cache-toi la coquille” Monsieur Pignon !

Les garçons veulent tester Virgil. Si une bombe atomique arrive à la villa, serait-il capable de craquer ? Affirmatif. "C’est tellement lourd à la fin," se plaint Cloé. “L’attitude de Virgil en couple me rend dingue. C’est une cause perdue,” s’énerve Mélanie. Et ce n’est que le début de la journée … A la villa, une partie de beach-volley est organisée. En jeu ? Un massage pour les gagnants. Sans surprise, Sarah se fait masser par Jordan. Loana elle, accepte de masser Vincent et Virgil joue une nouvelle fois, les provocateurs. Demander un massage à son ex, il fallait le faire ! “T’es en train de me rendre ouf,” explose Cloé. “Monsieur Pignon dans toute sa splendeur,” ironise Matthieu. Les habitants décident de lui jouer un mauvais tour. Pauvre Cloé !







La révélation de Julien en coaching

Julien avait commencé un début d’histoire avec Shushu. A Punta Cana, il a craqué sur Audrey. De retour à la villa, il a dû avouer la vérité à Shushu qui a pris la décision de tout stopper. Le coaching avec Lucie arrive à point nommé. “Je déteste qui j’ai été avec Martika” avait précédemment confié Julien à Lucie. Si grâce à son premier coaching, le coeur brisé ne pense presque plus à son ex, Lucie veut travailler avec lui sur ce qu’il ne veut plus être. L’exercice : remplir un sac de sable en y mettant ce qu’il ne veut plus. Avec la symbolique du sable, il décide d’y mettre : sa dureté, sa possessivité, son côté macho, la violence de ses mots et enfin son intolérance. Le sac est bien lourd ! Julien est prêt pour le subir sur ses épaules, avant de s’en débarrasser définitivement dans la mer ...







