Dylan se livre à Lucie

Dylan a fait la connaissance d’une première prétendante au cours d’un date glaciale qui s’est terminé brutalement. Alors que le jeune homme n’avait jamais rencontré Lucie, il ne s’imaginait pas qu’elle serait aussi sévère. Son impolitesse avec la jeune femme ne plaît pas du tout à la love coach. Dylan prend conscience de son erreur et reconnaît qu’il n’aurait jamais dû se comporter ainsi. L’occasion pour Lucie de faire plus ample connaissance avec le nouveau coeur brisé. Sa problématique : L’amour est le moindre de mes soucis … Dylan a 4 soeurs et 3 frères. “Ma priorité : business et famille. Il faut que je bosse pour donner et les mettre au chaud”. Conscient d’avoir plutôt un rôle de père, il avoue avoir “manqué de bonheur” en étant plus jeune. “Je préfère donner de l’amour qu’en recevoir”. Lucie s’interroge sur la problématique de Dylan. Est-ce que cela en est vraiment une ? “La manière dont je suis, cela permet à ma famille de rester en vie. J’ai une pyramide au dessus de moi et il faut la porter,” avoue ce dernier.







Bienvenue au camping des coeurs brisés

Remise des bracelets à la villa ! Lucie accueillent les deux nouveaux : Coralie et Bastien. Un point sur les couples. Jelena et Matthieu, Sarah et Jordan, sont toujours ensemble. En revanche, Cloé confie à la love coach, avoir quitté Virgil. Lucie félicite Mélanie et Sarah pour leurs coachings respectifs. Le date de rêve revient à Mélanie qui décide de partir avec sa copine Sarah. Dylan est déçu. Il avoue qu’il aurait aimé y aller avec elle. Mais pour l’heure, place à la soirée d’anniversaire de Matthieu. Au programme : Kékés des plages et cagoles de Marseille. Le thème est tout trouvé le coeur brisé marseillais ! “Un des plus bels anniversaire de ma vie. Tout ce que j’aime est réuni,” savoure Matthieu.







Coralie et Bastien bientôt en couple ?

Depuis son retour dans la villa, Bastien et Coralie se tournent autour au grand damn de Virgil. “Coralie, c’est une fille un peu timide et je ne suis pas le plus extraverti,” s’amuse Bastien. On est loin d’un rapprochement alors Vincent et Virgil, médailles d’or des mecs les plus lourd de la maison, décident de s’en mêler !







