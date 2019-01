Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Rien ne va plus dans la Villa des cœurs brisés 4. L’arrivée d’Inès dans la maison sème la zizanie. Virgil fait preuve d’une extrême maladresse avec ses ex.

Inès débarque dans la Villa

Une nouvelle arrivée dans la Villa des cœurs brisés 4. Inès, 19 ans prend ses quartiers. Mais très vite, la situation est… explosive. La jeune femme n’est autre que l’ex de Virgil. Ce n’est pas un hasard si elle entre dans le jeu. Elle souhaite faire le point avec le jeune homme. Cela fait un an qu’ils sont séparés mais leur histoire a été tellement forte qu’elle leur a laissé des traces à tous les deux. « L’arrivée d’Inès fout les boules », admet Cloé. D’autant que Vincent avoue que Virgil lui a beaucoup parlé d’elle. « Je me sens humiliée, c’est blessant », lance Cloé.

Virgil et Julien rencontrent Virginie

Un vrai cœur d’artichaut ce Virgil. « Physiquement, y’a match », avoue-t-il en découvrant Virginie. « J’aime les trucs fluides où on ne se ronge pas le cerveau », explique la jeune femme qui a, visiblement, eu un coup de cœur pour Virgil. Quant à Julien, elle considère qu’il est « tellement macho qu’on se demande si il cherche une femme ou une femme de ménage ».

Virgil maladroit avec ses ex

Virgil rentre de son date avec Julien. Surprise, Inès, qui s’est cachée, fait son entrée. « J’ai une hallucination. Je n’étais pas prêt », confie-t-il. Le jeune homme lance avec une extrême maladresse : « Ca, ce n’est pas mon ex », en parlant de Cloé quand les autres le charrient sur le fait qu’il ait deux ex dans la maison. « J’ai la haine qui est en train de monter », explose Cloé. « Je suis hyper déçue. Ce n’est pas un homme ». Virgil se fiche de la situation et préfère s’entretenir avec Inès. Ce dernier est particulièrement troublé. Il avoue que c’est de sa faute si « tout a foiré » entre eux. Mais lorsque Virgil essaye de renouer le dialogue avec Cloé, ça explose. « Ne m’adresse plus jamais la parole. Tu oses m’humilier ». La jeune femme termine en pleurs.