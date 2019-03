Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

“Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends”

Dans quelques heures, la villa des coeurs brisés va définitivement fermer ses portes. Tous ont le coeur lourd à l’idée de passer cette dernière journée ensemble. Mais une chose est sûre, ils ressortent transformés de cette aventure. Une transformation qu’ils doivent pour beaucoup à Lucie. C’est le coeur lourd mais plein d’espoir que leur Love Coach s’apprête à leur dire au revoir !







“S’il suffisait d’aimer” : La chanson d’adieu des Coeurs Brisés à Lucie





“Je la vois vraiment comme une maman. On a juste envie de la prendre dans nos bras et de lui dire merci,” avoue Virgil. Un sentiment que tous les coeurs brisés partagent. Alors pour la remercier, ils lui ont préparé une chanson sur la musique mythique de Céline Dion “S’il suffisait d’aimer”.









CLAP DE FIN





Il est temps pour les coeurs brisés de dire adieu à cette aventure. Les valises sont prêtes et c’est heureux et apaisés que tous, ferment les portes de cette villa. “On est tous des coeurs brisés réparés,” se réjouit Virgil. Une nouvelle vie s’offre maintenant à eux. “Il y a un avant et un après La Villa des Coeurs Brisés”.