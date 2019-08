La bataille des couples, saison 2 - Rendez-vous lundi 26 août à 18h25 sur TFX

Après le succès de la première saison sur TFX, "LA BATAILLE DES COUPLES" est de retour le lundi 26 août prochain sur TFX.

Place à votre nouveau rendez-vous quotidien de la rentrée ! La bataille des couples est de retour pour une seconde édition avec 10 nouveaux couples célèbres de télé-réalité. Ces derniers vont d'affronter lors d'une compétition unique où la force de leur couple va être testée. Ils défieront les piliers de l’amour et s’affronteront au cours d’épreuves toujours plus impressionnantes qui nécessitent la force, la rapidité, le mental mais surtout la complicité !

La table du pouvoir

Les candidats se connaissent tous mais ne s’apprécient pas pour autant. Dès les premières minutes, les tensions se font ressentir et pour certains, les retrouvailles s’annoncent explosives ! Ils devront redoubler d’efforts pour être les meilleurs et s’assurer leur place dans l’aventure ! Cette année, la Table du Pouvoir fait son entrée : les deux couples gagnants des épreuves « Pilier » et « Arena » auront l’opportunité de choisir le 3ème couple nominé de la semaine.

La vengeance est un plat qui se mange froid

La cérémonie des bracelets ne sera plus forcément éliminatoire : Christophe Beaugrand découvrira dans une enveloppe préalablement déposée chez un huissier si le couple en danger devra quitter l’aventure. Un tournant radical qui redistribuera les cartes et permettra au couple ayant reçu le plus de votes contre lui de se venger !

Quel couple remportera la compétition ?

Dans cette aventure, ils iront au bout d’eux-mêmes et sortiront bouleversés à tout jamais. Entre compétition acharnée, alliances, stratégies, amour et trahison quel couple triomphera et sera sacré meilleur couple de l’année 2019 ? Qu’ils soient ensemble depuis peu ou depuis des années, ils sont tous persuadés que leurs sentiments sont solides et leur amour plus fort que tout ! Ils ont tous le même objectif : devenir le couple de l’année et remporter jusqu’à 60 000 euros.

Au casting

Mélanie et Vincent (La Villa Des Cœurs Brisés 4)

Fidji et Dylan (Les Princes de l’Amour 6)

Cloé et Virgil (La Villa Des Cœurs Brisés 4)

Wafa et Oliver (Koh Lanta Vietnam)

Fanny et Nani (La Villa Des Cœurs Brisés 3)

Olivia et Alexandre (Influenceurs)

Alizée et Maxime (Pékin Express 11)

Julia et Bastien (Les Marseillais 7 et La Villa Des Cœurs Brisés 4)

Inès et Oussama (10 Couples Parfaits 2 et Pékin express 11)

Antho et Emma (La Villa des Cœurs Brisés 2 et 10 Couples Parfaits 3)

Quel couple ressortira plus fort de cette aventure ?

Qui verra son amour se consumer sous le soleil tropical ?

Ils s’aiment mais est ce que ce sera suffisant ?

La bataille des couples - Lundi 26 août à 18h25 sur TFX