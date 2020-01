La Villa 5 - Astrid raconte le drame de son enfance (Episode 38)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 38, diffusé ce mardi 14 janvier 2019 sur TFX.

Petit réveil tendu à la villa pour Julie qui a dormi sans Hugo cette nuit. La veille au soir, la cœur brisé avoue avoir mal agi en étant complice avec ses exs Antoine et Thomas. Des excuses en bonne et due forme que son petit ami accepte. Lola elle, n’a pas dormi seule… Dans la nuit, Adrien l’a rejointe dans son lit. Elle confesse de longues discussions, des petits câlins et même un bisou. Mais elle compte bien ne pas tout dire aux habitants de la villa. C’est mal les connaître ! Une enquête est ouverte au petit déjeuner. Que s’est-il passé cette nuit ? Rym veut mettre en garde Lola. Adrien traîne une réputation d’homme à femmes et il ne faudrait pas qu’il profite d’elle… Sarah aussi s’en mêle !



Aujourd’hui, Lucie arrive à la villa pour emmener Astrid en coaching. La jeune cœur brisé a reçu de sa part, un rappel à l’ordre. Elle n’a pas adopté un comportement exemplaire avec ses prétendants mais la love coach a décidé de lui laisser une seconde chance. Il est temps maintenant pour Astrid de jouer la carte de la sincérité et d’ouvrir son cœur. Ainsi, elle raconte ce père parti alors qu’elle n’avait que 7 ans, ce beau-père “drôle et gentil” qui l’avait adopté. Elle a 12 ans lorsqu’il décide de mettre fin à ses jours. “Quand mon beau-père est mort, je me suis sentie délaissée et c’est là que j’ai commencé à faire n’importe quoi, à chercher l’amour des hommes”. Astrid regrette qu’on ne s’intéresse pas vraiment à celle qu’elle est et en même temps, elle n’est attirée que par des relations destructrices… Lucie veut lui apprendre à donner de l’amour et à le recevoir. L’exercice du jour : donner des “free hugs” à des inconnus.

