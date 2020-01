La Villa 5 - Crise de larmes pour Molie, Julie se venge (Episode 45)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 42 diffusé ce jeudi 23 janvier 2019 sur TFX.

Les garçons sont partis en week-end Tentation à Tulum. Thomas fait la découverte d’une jeune marseillaise qu’il connaît bien… Trystana a fait le déplacement jusqu’au Mexique pour le séduire. La magie va-t-elle opérer ? Antoine retrouve Jeannette avec qui il a passé une après-midi buggy. “Elle est top,” avoue Antoine mais qu’attend-t-il pour passer en mode séduction ?

Les filles ont pris un cours de salsa pour penser à autre chose. Sarah en a profité pour inviter son prétendant Ahmed et Astrid passe un bon moment avec Stéphane. Malgré ça, elle a décidé de le tester avec l’aide de Lola. La jeune femme le drague ouvertement mais heureusement pour lui, il n’est pas tombé dans le panneau. Cela n’aura pas suffit à séduire Astrid qui décide d’envoyer un texto à son prétendant pour l’éconduire.



Après avoir fait face à son passé dans le patio, Kévin a décidé d’inviter Molie à venir à la villa afin de laisser une nouvelle chance à leur histoire. Sarah est bien décidée à jouer les pestes et Julie ne lui dit même pas “bonjour”. Ambiance ! Mais Julie accepte finalement d’avoir une discussion avec Molie. Elle compte bien descendre un peu Kévin au passage mais son ex n’a pas changé d’avis. Elle a fait des milliers de kilomètres pour le reconquérir et elle est prête à faire table rase sur le passé. Mais tout n’est pas si simple. Un dîner en tête à tête aura suffit à faire remonter de vieux souvenirs. Molie est en larmes !

La Villa des Cœurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX