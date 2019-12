La Villa 5 - Nathanya embrasse Ken, Rym en coaching (Episode 18)

Retour sur les temps forts de "La Villa des Coeurs Brisés 5" épisode 18, diffusé ce mardi 17 décembre 2019 sur TFX.

Sarah a de nouveau invité Mickaël à passer un moment à la villa. Après le déjeuner, la jeune femme demande à son prétendant de rentrer à son hôtel. On se verra plus “ou pas” prévient-elle. Déjà la fin ? Shanna décidé de s’offrir une virée shopping avec Ayoub, Simo et Kelly. L’occasion pour les filles de débriefer sur leurs situations amoureuses. Elles ont déjà officialisé chacune leur histoire mais font face à des glaçons… Simo et Ayoub vont-ils s’ouvrir ?



Pour Rym, l’heure est venue de son premier coaching. La jeune femme va plus vite que la musique en amour. Pourquoi ? Dans sa vie, Rym a malheureusement perdu trop tôt, quelques uns de ses proches. Elle mène sa vie à 100 à l’heure parce que “j’ai peur de les perdre”. Aujourd’hui, Lucie lui propose un exercice de coaching qu’elle n’a jamais eu l’occasion de travailler auparavant. La love coach a fait appel à Danny qui sera son son partenaire de danse. Une fois n’est pas coutume, c’est la femme qui Rym va mener la danse. Mais dès que Lucie augmente la cadence de la musique, la cœur brisé se retrouve déstabilisée.



Nathanya s’ennuie avec son prétendant Ken. Avec ses copines Cassandra et Linda, la jeune femme décide de le provoquer en se rapprochant faussement de Kévin. Ce dernier est au courant et accepte la mission “paillettes” lancée par Nathanya. Ni une, ni deux, il raconte à Ken que la jeune femme joue la séduction avec lui. Ken convoque Nathanya pour demander des explications : “Tu ne trouves pas que c’est un manque de respect ? Je ne suis pas un dindon,” s’énerve le prétendant. Kévin qui était complice, tente de sauver les meubles en avouant à Ken que c’est une mission. Mais c’est trop tard, le mal est fait ! Nathanya présente ses excuses mais elle rame… Excuses acceptées grâce à son premier bisou !

Linda est la prétendante d’Antoine qui a été invitée par Thomas à intégrer la villa. Sauf qu’au fil des jours, elle a l’impression d’être prise pour “une dinde”. La jeune femme qui en a marre de lui courir après, a décidé de réunir tous les cœurs brisés pour tirer le bilan. Le ton monte avec Antoine : “Ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas”. Pour Linda, la coupe est pleine ! Elle fait ses adieux aux cœurs brisés.

La Villa des Coeurs Brisés 5 - Du lundi au vendredi à 19h sur TFX