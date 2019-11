La Villa des Cœurs Brisés 5 - Portraits de Shanna, Sarah, Nathanya, Julie, Rym et Cassandra

Avant de suivre leurs aventures dans "La Villa des Coeurs Brisés" 5, découvrez le portrait de Shanna, Sarah, Nathanya, Julie, Rym et Cassandra, en exclusivité sur MYTF1.

Shanna est une marseillaise bien connue des téléspectateurs. Désormais installée aux Etats-Unis où elle vit de son rêve pour la musique, Shanna est célibataire depuis 626 jours. Sa problématique ? « L’amour me pousse dans les extrêmes ». Aujourd'hui, la coeur brisé a décidé de se prendre en main et de retrouver l'amour grâce à l'aide de Lucie.



Julie a terminé l'aventure 10 Couples Parfaits 3 en couple et amoureuse d'Antoine mais depuis "l'histoire est belle et bien terminée, tant mieux". Célibataire depuis 307 jours , sa problématique est : « L’amour, je m’en fous ! ». "Quand je rencontre un mec, je pense déjà à le quitter," raconte Julie.



Sarah est une coeur brisé connue pour son côté peste. En ce qui concerne sa vie amoureuse, c'est "le chaos" et elle préfère rester discrète sur le sujet. Célibataire depuis 261 jours, elle avoue : « Pour moi, l’amour est une souffrance ».



Nathanya est célibataire depuis 66 jours. « En amour, j’ai besoin d’être le centre du monde » est sa problématique. Celle qui fuit l'amour a connu trois grandes histoires d'amour et continue de croire au prince charmant.



Rym a 28 ans et nous vient de Madrid. En Espagne, elle est une star de télé-réalité et après plusieurs tentatives, elle n'a pas trouvé l'amour en Espagne... Célibataire depuis 322 jours, sa problématiques est : « En amour, je me précipite ». Celle qui avoue adorer séduire, rêve pourtant de trouver "el amor de (su) vida" et de fonder une famille.



Cassandra a 20 ans et vient de Bayonne. Modèle photo et malgré ses airs de Miss France, elle galère à trouver l'amour. Célibataire depuis 171 jours, sa problématique est : « Je m’interdis d’avoir des sentiments ». Aujourd'hui, elle est prête à se dévoiler et à s'autoriser le bonheur...

La villa des coeurs brisés, saison 5 - Dès lundi 25 novembre à 18h sur TFX