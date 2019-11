La Villa des Coeurs Brisés 5 - Portraits de Thomas, Antoine, Vincent, Simo, Ayoub, Jonathan & Tyla

Avant de suivre leurs aventures dans "La Villa des Coeurs Brisés" 5, découvrez le portrait de Thomas, Antoine, Vincent, Simo, Ayoub, Jonathan & Tyla, en exclusivité sur MYTF1.

Simo, 23 ans, nous vient de Marseille où il est connu comme "le loup blanc". Derrière ses tatouages, il y a un homme avec un cœur brisé. "En vrai, les femmes je les collectionne, c'est mon défaut," avoue Simo. Sur sa liste, elles sont 67 ! Ce grand "voyou du love" a vraiment besoin de Lucie mais il craint que la Love Coach ne le vire dès qu'elle connaîtra son secret... Simo est en couple et sa problématique est : « Je suis incapable de rompre ».

Thomas, le marseillais au sang chaud et au grand coeur, est célibataire depuis 141 jours. Sa problématique : « J’ai besoin de (me) pardonner ». A 32 ans, il a vécu deux grandes histoires d'amour très intenses. Ce quadruple champion du monde de boxe se sent prêt à remonter sur le ring de boxe de l'amour !

Ayoub est modèle/influenceur et vient de Suisse. "Les gens disent de moi que j'ai tout pour plaire mais derrière cette carapace, se cache un cœur brisé," raconte le jeune homme. Ayoub a connu la trahison et le mensonge et depuis ce jour-là, le charmeur ne fait plus confiance aux femmes. Célibataire depuis 261 jours, sa problématique est : « En amour, je suis trop radical ! »



Jonathan et Tyla ont récemment participé à L’île de la Tentation pour tester leur couple. De cet expérience, ils en sont ressortis blessés... « Nous sommes un couple en crise », c'est leur problématique aujourd'hui.

Vincent, a fait le buzz malgré lui ces derniers temps. Sa rupture amoureuse a fait le tour des réseaux sociaux... "J'ai eu de très belles histoires d'amour avec de très belles femmes mais j'ai toujours fauté," avoue le joueur. Célibataire depuis 171 jours, sa problématiques est : « Je suis lâche ! »



Antoine a 30 ans et a été vu dans la dernière saison de 10 Couples Parfaits 3 où il était "le canard de la tornade Julie". Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble et Antoine est "un grand sensible qui cherche l'amour avec un grand A". Célibataire depuis 307 jours, sa problématiques est : « Je fuis l’amour »

