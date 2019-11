La villa des coeurs brisés : Casting, diffusion, villa… Tous les secrets de la saison 5

La saison inédite de “La villa des coeurs brisés” débarque le lundi 25 novembre sur TFX.

Rendez-vous

Levons le voile sur la date de lancement de cette nouvelle saison de La villa des cœurs brisés. Les célibataires posent leurs valises sur TFX à partir du lundi 25 novembre prochain à 18h et à partir du mardi 26 novembre à 19h. Vous les avez découverts dans différents programmes télé mais les connaissez-vous vraiment ? En participant à la nouvelle saison de La villa des coeurs brisés, ils sont 13 célibataires à avoir accepter de se livrer comme jamais. Tous ont le cœur brisé et comptent bien sur l’aide de Lucie pour renouer avec l’amour avec un grand A.

Casting

Pour cette nouvelle saison, cap sur Le Mexique à Playa del Carmen. Au casting : Shanna (Les Marseillais), Julie (10 Couples Parfaits 3), Antoine (10 Couples Parfaits 3), Jonathan et Tyla (L’île de la tentation), Sarah Fraisou (Les Marseillais), Nathanya (Moundir et les apprentis aventuriers), Thomas (Les Anges), Vincent (La villa des cœurs brisés).

Ils seront également accompagnés de 4 cœurs brisés n’ayant jamais fait de télévision auparavant, mais qui ont une problématique amoureuse toute aussi forte que les autres : Rym, Cassandra, Ayoub et Simo. Ils seront coachés par la love coach Lucie au même titre que tous les autres cœurs brisés. Les célibataires auront le droit à des coachings personnalisés et inédits pour les aider dans leur quête du grand amour. Mais attention, tout coeur brisé qui ne s’investirait pas pleinement dans son travail personnel se verra exclu de la villa.

Retour vers le passé

Les nouveautés de la saison : le Patio où les coeurs brisés auront rendez-vous avec leur passé, leur présent ou même leur avenir. Ils y rencontreront quelqu’un qui les aidera à franchir une étape nécessaire pour aller de l’avant : un ex, une nouvelle relation, un proche…Les cœurs brisés se rendront aussi régulièrement à Tulum pour y rencontrer de nouvelles prétendantes et nouveaux prétendants. Entre mise à l’épreuve des relations naissantes et nouveaux coups de cœur, ces week-end tentation pourront complètement bouleverser leur aventure…

