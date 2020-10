La Villa des Coeurs Brisés - La saison 6 dès le 16 novembre sur TFX : découvrez le casting !

« La Villa des Coeurs Brisés » est de retour pour une saison 6 inédite. Découvrez nos 14 candidats !

C’est dans une villa de rêve en Corse à Porto-Vecchio, que 14 cœurs brisés vont vivre une aventure hors du commun ! Pour cette sixième saison, grande nouveauté, Lucie la love coach, sera accompagnée d'un expert en séduction et tous deux épauleront les cœurs brisés : Lucie la love coach de référence, sera à nouveau présente pour aider les cœurs brisés dans leur problématique et les accompagner dans leur quête du grand amour. Elle sera accompagnée de Yann Piette qui enseignera " l'art de la séduction ". Son rôle sera de trouver la bonne personne et le bon cadre pour les rendez-vous des cœurs brisés. Il va concevoir des dates sur mesure et prodiguer des conseils de séduction pour sortir les cœurs brisés de leur zone de confort. Rien ne sera laissé au hasard avec Lucie et Yann qui aideront les cœurs brisés à mettre toutes les chances de leur côté pour enfin trouver l'amour !



Découvrez les 14 premiers candidats de La Villa des Coeurs Brisés 6

Inès, en couple, elle vient pour elle et son couple « Je déteste qui je suis »

Jonathan, célibataire depuis 199 jours, « Ma rupture m'a anéanti »

Mélanie, célibataire depuis 176 jours, « Je détruis tout »

Dylan, célibataire depuis 85 jours, « En amour je fais souffrir »

Eva, célibataire depuis 1909 jours, «Je cherche l'impossible »

Théo & Cassandra , le couple fusionel de cette saison « La jalousie nous abîme »

Tristan, célibataire depuis 692 jours, « Je suis trop exigeant »

Giuseppa, célibataire depuis 327 jours, « Je me lasse en amour »

Jerémy, célibataire depuis 373 jours, « J'ai le cœur vide »

Alice, célibataire depuis 67 jours, « J'attends un signe en amour »

Sao, célibataire depuis 388 jours, « Je suis détruit »

Anthony, célibataire depuis 295 jours, « Mon passé me hante »

Clémence, célibataire depuis 370 jours, « En amour, j'ai tout accepté »