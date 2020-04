LVDCB, Saison 5 - Revivez les aventures de Rym, Vincent, Sarah Fraisou, Shanna, Anto Mattéo, Julie, Thomas...

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir la saison 2 de “La Villa des Coeurs Brisés” diffusée sur TFX.

Dans cette dernière saison de La Villa des Coeurs Brisés, nombreux sont les célibataires à avoir trouvé l’amour. Certains couples sont toujours ensemble aujourd’hui et s’apprêtent même à devenir parents à l’image de Rhym et Vincent. Leur coup de foudre devant les caméras avait littéralement tenu en haleine les téléspectateurs. Dans cette saison, Anthony Matéo est tombé sous le charme de la franco-américaine Clémence, Sarah s’est adoucie dans les bras d’Ahmed, Julie a renoué avec son ex Antoine et Shanna a montré son vrai visage, celui d’Alicia…

Regardez le premier épisode dès maintenant !

Au casting

Sarah Fraisou (Les Anges), célibataire depuis 261 jours : “Pour moi, l’amour est une souffrance”

Antoine Goretti (10 Couples Parfaits), célibataire depuis 307 jours : “Je fuis l’amour”

Julie Bertin (10 Couples Parfaits), célibataire depuis 307 jours : “L’amour, je m’en fous”

Alicia Kress “Shanna” (Les Anges), célibataire depuis 626 jours : “L’amour me pousse dans les extrêmes”

Vincent Queijo (La Villa des Coeurs Brisés 2), célibataire depuis 171 jours : “Je suis lâche”

Rym Renom, célibataire depuis 322 jours : “En amour, je me précipite”

Cassandra Julia (Miss France 2018), célibataire depuis 171 jours : “Je m’interdis d’avoir des sentiments”

Théo Simonin “Simo”, en couple : “Je suis incapable de rompre”

Ayoub Mutanda, célibataire depuis 261 jours : “En amour, je suis trop radical”

Nathanya Sonia (Les Marseillais vs Le Reste du monde), célibataire depuis 66 jours : “En amour, j’ai besoin d’être le centre du monde”

Thomas Adamandopoulos (Les Anges), célibataire depuis 141 jours : “J’ai besoin de (me) pardonner”

Tyla Sanchez & Jonathan Hirbec (L’Île de la tentation 9) : “Nous sommes un couple en crise”

Kévin Zampa (L’Île de la tentation 9), célibataire depuis 241 jours : “J’ai trahi, j’ai été trahi et je ne crois plus en l’amour”

Adrien Laurent (Les Anges 10), célibataire depuis 584 jours : “Je suis un éternel insatisfait”

Astrid Nelsia (Les Anges), célibataire depuis 383 jours : “J’ai peur d’être aimée”

Lola Lempicka, célibataire depuis 130 jours : “En amour, je suis une peste”

Anthony Matéo (La Villa des Coeurs Brisés 2) : “On ne s’intéresse pas à moi pour les bonnes raisons”

Virginie Conte (La Villa des Coeurs Brisés 4), célibataire depuis 365 jours : “Je ne crois pas en l’amour parfait”

Léana Zaoui (Les Anges), célibataire depuis 182 jours : “J’ai peur d’aimer”

Nicolo Ferrari (Les Anges), célibataire depuis 180 jours : “Je souffre quand je suis en couple”

Lalou Sitayeb (La Villa des Coeurs Brisés 4), célibataire depuis 120 jours : “L’amour ne me fait pas rêver”

Clémence Lopez, célibataire depuis 243 jours : “Mon coeur est vide”

Manon Rey Van (Les Anges), célibataire depuis 480 jours : “J’ai l’amour destructeur”

Inès Lee Cooper (10 Couples Parfaits 2), célibataire depuis 172 jours : “L’amour m’a oubliée”

Théo Santenac, célibataire depuis 240 jours : “Je n’arrive pas à oublier mon ex”

Dany Gomes : “La famille passe avant l’amour”