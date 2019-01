Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Jordan n’arrive toujours pas à faire un choix entre Mélanie et Sarah

Jordan a bien du mal à répondre à la question que Lucie lui a posé : « Si tu avais rencontré Sarah et Mélanie en même temps, laquelle choisirais-tu ? ». « A l’heure actuelle, j’irais vers Mélanie car elle est plus entreprenante. Mais Sarah est plus rassurante », avoue-t-il. Lucie lui conseille de se laisser guider par ses sens. « Qu’est-ce que tu ressens à côté d’elles ? ». Jordan veut prendre son temps pour ne pas faire n’importe quoi.

Un nouveau coaching dans la douleur pour Julien

Julien vit très mal ses coachings avec Lucie. Il arrive difficilement à faire le deuil de sa relation avec Martika. Lucie veut l’aider à se libérer, ne garder que le « beau » de cette histoire. Pour cela, elle lui demande lors d’un premier exercice d’entourer des bonhommes qui le représente ainsi que Martika en disant : « Je souhaite ce qu’il y a de mieux pour moi / pour elle / pour nous deux » puis de couper les liens d’attachement en donnant un coup de ciseaux autour des cercles. Elle le laisse ensuite réfléchir, seul, pendant plusieurs minutes face à la photo de Martika. Julien termine le coaching en pleurs. « C’est la première fois de ma vie que je pleure autant », avoue-t-il.

Cloé craque à l’approche de son coaching

Cloé révèle à Sarah qu’elle appréhende particulièrement son coaching avec Lucie. Jusqu’à maintenant, elle ne s’est jamais vraiment confiée sur son mal être lié à ses problèmes de poids. Ses parents ne sont pas au courant de ses complexes et ne savent pas que c’est la raison pour laquelle elle participe à la Villa des cœurs brisés 4. Elle culpabilise car elle trouve qu’elle leur ressemble énormément et ne voudrait pas les blesser. « Ca va être une fierté pour tes parents », assure Sarah.

Jennyfer part en date de 24h avec son prétendant

Lors de la remise de bracelets, Lucie offre un date de 24h à Jelena. Cette dernière souhaite en faire bénéficier Jennyfer. La jeune femme est touchée. Elle compte en profiter. « Avec Matt, j’aimerais vraiment que ça marche, que le feeling vienne, que j’ai des papillons dans le ventre. Ca date va vraiment être décisif car je n’ai pas eu de vrai coup de cœur pour lui. C’est un baptême du feu. Ou ça passe ou ça casse. C’est ce qui va déterminer si je le fais entrer dans la Villa ou si je le raccompagne à l’aéroport », admet-elle. La suite au prochain épisode…