Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Cloé "se déteste" comme elle est

Séance de coaching pour Cloé. La jeune femme appréhende particulièrement ce moment. « Je souffre de l’image que j’ai de moi. Je déteste comme je suis », confie-t-elle à Lucie avant d’avouer qu’elle a déjà été « plus grosse ». A cette période, Cloé était en couple, heureuse. « Ce garçon est parti avec tout ce que j’aimais de moi ». La coach love veut l’aider à apprendre à connaitre son corps. Elle la confronte à un miroir et lui demande de raconter plusieurs épisodes de sa vie : l’histoire de sa naissance, son adolescence, « le début de l’enfer » pour Cloé. Lucie lui fait comprendre que le problème ne vient pas de son corps mais de la place qu’elle se donne dans la vie, au quotidien. « Lucie a compris ce que je n’ai jamais réussi à comprendre », admet la jeune femme.

Les garçons font un strip-tease en l’honneur de Sarah

C’est l’anniversaire de Sarah. Les garçons, restés à la Villa, souhaitent lui faire « un cadeau ». Illan et Julien font un strip-tease. La jeune femme, qui a du mal à lâcher prise, est pour le moins mal à l’aise. Elle n’ose à peine les regarder et les toucher. « Je n’aime pas ça. Je les pousse. Je n’aime pas quand on me touche », avoue-t-elle avant de préciser : « Ils sont dégueulasses, ils sont tout huileux ». Illan finit tout nu.

L'arrivée de Loana dans la Villa

Une nouvelle arrivée dans la Villa des cœurs brisés. Loana sonne à la porte. Sarah est ravie de l’entre apercevoir. Elles se connaissent d’une précédente aventure. Pour connaitre sa problématique, il faudra attendre le prochain épisode…