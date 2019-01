Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Une nouvelle candidate dans la Villa des cœurs brisés 4, et pas des moindres… C’est pour tirer un trait sur son passé que Loana a décidé de participer à l’émission. Elle est convaincue que Lucie, la love coach lui apportera tous les conseils nécessaires pour se reconstruire. Elle découvre, très vite, qu’elle peut également compter sur le soutien de ses petits camarades, notamment Sarah, qu’elle connait d’une précédente aventure.

A peine arrivée dans la maison, la jeune femme se confie sur sa problématique : "J’ai rencontré plusieurs mauvaises personnes. La première fois, ça détruit. La deuxième fois, j’ai vécu des insultes. Le troisième homme passait son temps à me rabaisser. Il m’a coupé de tout le monde. A la fin, on croit réellement que l’on est comme ça. Quand je me suis séparée, j’avais perdu beaucoup d’estime de moi".

Loana explique qu’elle est célibataire depuis près de deux ans et demi. Son but en entrant dans la Villa ? Réparer "son cœur qui est en miette". Elle n’est pas contre l’idée de retomber amoureuse mais ce n’est pas son but ultime. "Le prochain, il ne faut pas que je me plante. Sinon, ça risque de me détruire encore plus". Elle se dit toutefois en manque d’affection. "J’ai besoin d’amour. Il me manque des bras pour me dire, ne t’inquiète pas, je serai là pour toi. Je recherche juste quelqu’un de normal, pas d’extraordinaire".

Les autres cœurs brisés sont très attentifs à son histoire. Grâce à Loana, Julien prend conscience qu’il est important de se mettre à la place des autres. "Ca me responsabilise", avoue-t-il. "Je me suis mis à la place de ce mec qui a détruit Loana. Ca aurait pu être moi car je ne me comporte pas toujours bien avec mes copines. Il faut toujours bien les respecter car ça peut les heurter et il peut y avoir des dommages après. Pour Loana, ça a fait beaucoup de ravages".

Pas de doute, l’arrivée de Loana dans la Villa des cœurs brisés 4 va faire du bien à tout le monde.

