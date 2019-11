Episode 29 - Manue et Antonin disent next à la prétendante de Vivian

Dans l'épisode 29 de La Villa des Cours Brisés, Manue et Antonin, les deux amis de Vivian, n’accrochent pas avec sa prétendante Alma.

Vivian a littéralement craqué sur Alma, sa prétendante. Mais avant d’aller trop loin, cette dernière, qui est un peu plus âgée que lui (elle a 32 ans), va devoir passer un ultime test, malgré elle. Celui-ci sera mené par les deux grands amis de Vivian, Manue et Antonin, et qu’il considère comme "ses parents".



En vrais enquêteurs, ces derniers vont passer au crible les moindres faits et gestes, mais aussi les paroles et les envies d’Alma afin de savoir si elle est réellement compatible avec Vivian.



Après quelques minutes passées à discuter, Manue et Antonin ont déjà un avis bien tranché sur le sujet. Alma et Vivian ne sont pas faits pour vivre une histoire d’amour. "J’ai l’impression qu’elle veut le changer. C’est moyen. Carton jaune !" explique Antonin, après avoir appris qu’Alma souhaitait que Vivian fasse des efforts et adopte une attitude plus mature. Manue est plus directe dans ses propos. "Alma elle rame complètement. Je sais qu’elle n"est pas pour lui, que c’est voué à l’échec et qu’il ne sera jamais heureux avec elle !" assure-t-elle.

Entre Alma et Vivian, ce n’est pas une évidence. Quelle décision Vivian va-t-il prendre ? Va-t-il écouter ses amis et mettre fin à ce début de relation avec Alma ?