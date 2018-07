Par M.M | Ecrit pour TFX |

Après une mauvaise passe, Manue et Antonin semblent plus amoureux que jamais. Après l’aventure La Villa des cœurs brisés, le couple a réussi à dépasser ses différends. Manue a même pardonné les infidélités d’Antonin. Aujourd’hui dans La Villa, la Bataille des couples, les tourtereaux sont plus complices que jamais et prêts à tout pour vaincre les autres duos. Face à Lucie, Manue et Antonin ont décidé de lister les différentes preuves d’amour réalisées par chacun d’eux. Et la jeune femme a révélé une jolie anecdote au sujet de son homme. Alors qu’ils partaient en voyage, Manue et Antonin ont été confrontés à un imprévu. Résultat, l’activité rêvée de la candidate est tombée à l’eau. Mais qu’importe, son amoureux a tout fait pour qu’elle participe au festival Coachella aux Etats-Unis : « C’est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, malheureusement c’est tombé à l’eau une fois arrivés sur place, a confié Manue. Quand on m’a annoncée que je ne pouvais pas participer, j’étais tout simplement effondrée parce que c’était le rêve de ma vie. Même si c’était que financier, Antonin s’est dévoué et il a réalisé mon rêve. Il n’a pas compté les sous où ce que ça allait engendrer pour lui par la suite… » Une tendre anecdote qui a beaucoup ému le principal intéressé mais aussi Lucie.

De son côté, Antonin adore les petites attentions de Manue au quotidien : bain moussant, surprises en rentrant le soir… Ils multiplient les gestes d’amour : « Ce coaching nous fait du bien car le dévouement est quelque chose qu’on a tendance à oublier », a également commenté Manue.