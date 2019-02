Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Aujourd’hui dans La villa des coeurs brisés … Matthieu et Jelena remettent le couvert tandis que Julien perd le contrôle avec une nouvelle prétendante. Retour sur les temps forts de l’épisode 54 diffusé ce mercredi 27 février 2019 sur TFX.

Matthieu et Jelena, acte 2

Pour Matthieu et Jelena qui profitent des plaisirs de Punta Cana, toute la question est de savoir si leur histoire d’amour a encore un avenir. Pour la jeune femme, c’est clair : soit ils se remettent en couple, soit ils restent amis. Mais dans ce cas-là, il arrête de jouer les jaloux ! “Moi, je suis là pour avancer et j’ai envie de continuer à avancer avec toi,” avoue le coeur brisé avant d’acter la réconciliation avec un baiser. Jelena a les yeux qui brillent !







Exit Shushu, Bienvenue Audrey !

Julien lui, a bien dû mal à trouver sa vitesse de croisière avec Shushu. Et l’annonce de son départ sans elle, à Punta Cana a mis le feu aux poudres. A Punta Cana, une prétendante fait son arrivée au restaurant. “Je suis là pour Julien,” prévient Audrey. Face à la blonde platine et ses courbes voluptueuses, Julien perd un peu ses moyens et Shushu semble déjà loin ! “Là frérot, tu es dans la merde,” ironise Matthieu.



Remise des bracelets

Lucie arrive à la villa pour la remise des bracelets hebdomadaire. Elle félicite Sarah et Jordan après leur coaching de couple. “Ce n’est pas la destination qui compte, c’est le voyage”. Pour Lucie, Jordan a une certaine longueur d’avance sur Sarah : “Prends le train en marche mais ne reste pas sur le quai”. Les deux obtiennent chacun un bracelet. Le coaching de Virgil a été intense et bouleversant. “Je peux être fier de moi. J’ai pris en maturité”. Il gagne un bracelet et la date de 24h ! “Merci, bravo. C’est amplement mérité,” lance Lucie. Sans surprise, Virgil choisi de partir avec Cloé, qui est aux anges.





Date de rêve pour Virgil et Cloé





Pour Cloé et Virgil, leur histoire n’en finit plus de rebondir. Mais le nouveau couple est loin de faire l’unanimité auprès des autres coeurs brisés. Heureusement, ils vont pouvoir s’évader le temps d’une date de 24h. Le jeune couple veut laisser les tensions à la villa et se concentrer sur leur deuxième chance ! Au programme pour commencer : un petit dîner romantique au bord de la plage. “La Cloé de la deuxième date, elle est au top.” Le couple est sur un petit nuage !

Pyjama Party à la villa

Pour fêter l’arrivée de Fidji, Mélanie propose une petite soirée pyjama. Malgré la présence de son prétendant, Jennyfer veut rester fidèle à elle-même et sortir le pyjama licorne. Catastrophe ! “Mais qu’est-ce qu’elle fout ? J’aimerai bien connaître son côté femme,” balance son prétendant. Le début de la fin ?







