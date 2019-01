Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Matthieu craque pendant son coaching

Lucie cherche à comprendre d’où vient la problématique de Matthieu : « Je suis toujours le bon copain ». Très vite, la coach love arrive à percer le mystère. Le jeune homme a perdu l’un de ses amis dans un accident de moto. Une épreuve dont il n’arrive pas à se remettre. Matthieu se sent responsable de cet événement tragique car c’est lui qui a transmis son amour pour les deux roues. « Maintenant, j’ai envie de vivre sans avoir de barrière », avoue-t-il. Lucie lui demande de « briller mais de ne pas s’éteindre » quand cela devient sérieux avec une femme.

Vincent ne sait pas quoi penser de Delphine

Vincent revoie Delphine, sa prétendante lors d’une sortie dans un lagon. Ils reparlent du feeling qu’ils ont eu lors de leur première rencontre mais très vite le ch’ti se braque. La raison ? Le fait que Delphine soit aussi tactile. « Elle me plait de plus en plus mais elle est un peu trop entreprenante », admet-il face caméra. Le jeune homme est en plein doute.

Matt fait un smack à Jennyfer

Jennyfer enchaine les bourdes avec son prétendant. Une situation qui amuse beaucoup ce dernier. Vincent comprend que le courant passe bien entre ces deux-là. Il veut les aider. Il demande alors à Jennyfer ce qu’elle veut. « Je ne suis pas prête pour une grosse pellasse mais je suis ok pour un smack », lance-t-elle. Elle lui explique, au passage, qu’elle ne fera pas le premier pas. Ni une, ni deux, Vincent demande au garçon de prendre les devants. Matt s’exécute.

Illan se confie aux cœurs brisés

Illan ouvre, enfin, son cœur aux autres habitants de la Villa. « J’adore dire je t’aime », confie-t-il avant d’expliquer qu’il recherche une femme câline mais qui ait du caractère. « J’aime quand il se livre. C’est touchant. C’est un bon type malgré tout », lance Sarah. « Là je t’adore. Mais peut-être que dans dix minutes, j’aurais envie de te mettre des claques », admet Mélanie de son côté.

Jordan demande des conseils à Lucie

Entre Mélanie et Sarah, son cœur balance. Jordan cherche une solution auprès de Lucie. « Ce qui me plait chez Mélanie, c’est qu’elle me montre une autre facette d’elle-même. J’ai plus peur vis-à-vis de Sarah car on est amis. J’ai plus de choses à perdre ». La coach love lui fait se poser les bonnes questions. « Si tu avais rencontré les deux en même temps, laquelle choisirais-tu ? », lui demande-t-elle. Jordan réfléchit. La suite au prochain épisode…