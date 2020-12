Mélanie : "Antony a été le meilleur coup de toute ma vie !"

Invitée du Debrief en compagnie de Steven et Vincent, Mélanie a fait une révélation étonnante sur sa vie intime avec Antony...

Entre Antony et Mélanie, c'est je t'aime moi non plus. Tantôt amoureux, tantôt ennemis, le couple fait les beaux jours de la Villa des Cœurs Brisés saison 2 chaque soir sur NT1. Invitée sur le plateau du Debrief présenté par Elsa Fayer et Christophe Beaugrand, la jeune femme est revenue sur sa relation électrique avec Antony. Une relation très tendue, mais qui a ses bons côtés. Interrogée sur sa vie intime avec le jeune homme, la volcanique Marseillaise ne s'est pas fait prier pour répondre : Pour elle, il y a eu une évolution. "La première fois, c'était pourri mais pour sa défense, après ça a été le meilleur coup de toute ma vie !". Une réponse qui a beaucoup fait rire Vincent et Steven, ses deux amis d'Antony dans la villa.

De Bachelorette à Cœur Brisé...

Déjà, dans le Bachelor, le gentleman célibataire, Mélanie était la reine de l'excentricité. En arrivant en robe de mariée, la jeune femme a fait forte impression à Marco, mais s'est vite attirée les foudres des autres prétendantes. Au fil de l’aventure, la jeune femme s’est révélée être un bout-en train qui n’a pas froid aux yeux. La preuve ? Elle n’a pas hésité à se jeter sur Marco pour lui voler un baiser, ce à quoi le Bachelor ne s’attendait absolument pas ! Un tempérament explosif et spontané que la jolie blonde laisse transparaître dans la Villa des Cœurs Brisés. Son côté directif et direct l'a poussé à se mettre en couple avec Antony à peine arrivée dans le jeu. Parviendra-t-elle à faire durer cette nouvelle relation ? Rien n'est moins sûr...

Mélanie parle de son couple explosif