Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Mélanie en stress : “Si Dylan m’embrasse, je pète un cable”

Mélanie est stressée de partir en date de rêve avec Dylan. Et si ce dernier attendait finalement autre chose de leur relation ? Et s’il avait eu un déclic grâce au coaching de Lucie ? “Imagine, il essaye de m’embrasser ? Je pète un cable,” prévient la coeur brisé. Avec Julien, elle met un stratagème au point. Si ça se passe mal, il vient la chercher ! Comment va se passer le date de rêve ?





Quand le date de rêve tourne au cauchemar ...

Dylan a gagné la date de rêve et a décidé d’emmener Mélanie avec lui “sans ambiguïté”. Autour de la piscine, Mélanie crève l’abcès. Elle veut mettre Dylan devant les faits. Lorsqu’elle avait feint d’être séduite par Benjamin, il s’était montré très protecteur. Un peu trop ? Ce dernier prend la mouche et l’atmosphère se tend immédiatement. “Petit à petit, on n’a plus grand chose à se raconter. Je ne suis pas à l’aise. Je n’ai qu’une envie, c’est de prendre la fuite,” confie Mélanie qui regrette ses premiers échanges avec Dylan. Mais la coeur brisé n’aura pas tenu longtemps avant d’envoyer un sms d’alerte à Julien. Ce dernier arrive à la rescousse de Mélanie “tel un sapeur-pompier des Yvelines”.

Dylan explose : “Je passe pour un co****d à cause de Miss Monde”

Dylan est heureux de voir débarquer son pote ! Et il n’est pas au bout de ses surprises quand tous les coeurs brisés arrivent. Mais Julien tient à être franc avec son ami. S’ils sont tous présents ce soir, c’est parce que Mélanie a envoyé un appel à l’aide. “Et moi, je passe pour le con**** qui l’a forcée à venir ?” balance Dylan. “C’est ce qu’on a compris du sms,” avoue Jordan. Dylan s’énerve et prévient Mélanie : “Faut qu’elle arrête de se faire des films ! Au jour d’aujourd’hui, je ne lui adresse plus un seul mot”.





Salsa, guerre froide et reconquête dans l’épisode 74 de La Villa des coeurs brisés





Sortie en mer pour les coeurs brisés. Il est temps de profiter à fond des derniers jours de l’aventure. Coralie s’ouvre à Bastien et Virgil tente un ultime rapprochement avec Cloé. De son côté, Dylan est très rancunier et n’a pas l’intention de pardonner à Mélanie.









La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.