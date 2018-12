Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Dans ce neuvième épisode de la Villa des cœurs brisés, les candidats prennent, de plus en plus, conscience du bénéfice des coachings de Lucie Mariotti.

Mélanie se libère grâce à Lucie

La problématique de Mélanie ? « J’ai un cœur de pierre ». Pour son premier coaching, Lucie décide de la prendre aux mots en lui demandant de détruire un mur à l’aide d’une massue. Sur ce mur, différents mots sont inscrits : trahison, déception, injustice. Des notions qui mettent Mélanie en colère au quotidien. La jeune femme tape de toutes ses forces et pulvérisent les pierres en quelques secondes seulement. Une véritable libération. Ce n’est pas un hasard si elle décide d’inscrire le mot « liberté » sur une pierre que Lucie lui offre.

Beverly prête à aller au bout de son coaching

Beverly a passé la nuit dans la cabane de l’introspection après avoir menti à Lucie. Elle lui a, en effet, fait croire qu’elle allait rompre tout contact avec Vivian pendant quelques temps et n’a pas tenu sa parole. « La prochaine fois, j’irai au bout de mon coaching », avoue-t-elle. Beverly s’est rendue compte qu’elle devait un pu penser à elle. Et c’est avec une immense fierté qu’elle rejoint les autres habitants de la Villa des cœurs brisés. « Je suis passée du statut de cancre aux encouragements », se félicite-t-elle avant d’avouer qu’elle est tout de même impatiente à l’idée de retrouver son Vivian.

Virgil, Cloé y voient un peu plus clair… ou pas

Difficile de savoir ce que Virgil et Cloé ressentent vraiment l’un pour l’autre. Si le premier semble être totalement sous le charme de la seconde, Cloé est un peu perdue. Ils se montrent très complices mais pour la jeune femme, cela ne veut rien dire. Pour les aider à y voir plus clair, Vincent leur propose de partir ensemble en date avec leurs prétendants respectifs, Malika et Dylan. Virgil se rend très vite compte qu’il ne fait que penser à Cloé. Elle, de son côté, semble séduite par Dylan, d’autant qu’ils partagent un point commun : ils n’ont pas du tout confiance en eux. Une seule chose la rebute cependant : le fait que Dylan lui avoue qu’il veuille construire sa vie aux Etats-Unis.

Ne manquez pas le prochain épisode de la Villa des coeurs brisés 4.