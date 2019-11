Episode 2 - Nadège et Gabano : bisous et plus si affinités ?

A force de se tourner autour, cela devait arriver : Nadège et Gabano se sont embrassés !

Décidément cette soirée en club à Saint-Martin est riche en rebondissements. Après le gros clash qui a opposé Vivian et Stéphanie, un autre événement de taille est intervenu. Alors qu’ils se tournaient autour depuis leur arrivée dans la Villa des Cœurs brisés, Nadège et Gabano ont fini par échanger un baiser fougueux !

"Il embrasse super bien, réagit la jolie blonde peu après. Je ne le voyais pas du tout comme ça, mais là ça y est, je le vois très bien comme mon mec !" De son côté, Gabano semble plus mesuré. "C’est pas bien ce qu’on fait, c’est pas bien du tout", commente-t-il, comme dépassé par les événements. Pourtant, Gabano n’hésite pas un seul instant au moment de remettre le couvert et d’embrasser à nouveau celle qu’il connaît par cœur.

Et pour cause ! Nadège et Gabano sont avant tout amis… Pas évident du coup de se projeter dans une relation de couple. Le lendemain matin, les Cœurs brisés découvrent que les deux tourtereaux ont passé la nuit ensemble et ne se privent pas pour les charrier. Mais très vite, le malaise s’installe entre Gabano et Nadège, qui réclame un bisou du matin à son partenaire. "Attends, je ne suis pas du matin, calme-toi", esquive Gabano en prenant ses jambes à son cou pour fuir cette situation gênante. Pour Nadège, c’est un retour à la réalité brutal. "Je me dis qu’on est peut-être allé un peu vite…" A peine formé, le couple Nadège/Gabano est donc déjà mis à rude épreuve.