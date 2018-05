Par CA | Ecrit pour TFX |

Le spin-off de La Villa des cœurs brisés démarre bientôt sur TFX ! Présentée par Christophe Beaugrand, l'émission La Villa, la bataille des couples va réunir huit couples phares de la télé-réalité qui devront s’affronter pendant plusieurs semaines. Pour cette nouvelle aventure, on retrouve quatre couples ayant participé à La Villa des cœurs brisés : Beverly et Vivian, Manu et Antonin, Steven et Cassandra ainsi que Jazz et Laurent. Hillary et Sébastien de Moundir et les apprentis aventuriers et Benoit et Jesta, les deux aventuriers de Koh-Lanta sont également au casting. Mais aussi Tom et Hagda de 10 Couples Parfaits et pour finir, Vincent Shogun et Virginie.



Dans La Villa, la bataille des couples, les huit duos devront s’affronter au cours de plusieurs épreuves inédites. Ils ont tous un objectif et pour le réaliser, ils auront chacun une cagnotte de 50.000 euros, répartie en 10 bracelets d’une valeur de 5.000 euros chacun. Le premier couple à perdre sa cagnotte quittera la villa.



Pour ce spin-off, Lucie Mariotti sera également présente. La love coach ne se transformera pas en coach sportif, mais aidera toujours les amoureux de l’aventure à régler leur problématique de couple.