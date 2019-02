Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Après des débuts laborieux avec ses camarades et lors des coachings avec Lucie, Illan semble avoir trouvé sa place au sein de la villa des coeurs brisés. Le jeune célibataire semble prêt à ouvrir son coeur à nouveau. Quant à Inès, malgré la présence de son ex Virgil, elle se laisse progressivement séduire par Sofiane. Plus les jours passent et plus Sarah et Jordan se rapprochent …



Premier baiser pour Sarah et Jordan

Les filles sont en soirée tentation mais Jordan a bien l’intention de s’incruster histoire de passer à la vitesse supérieure avec Sarah. Celui qui a pour problématique : “En amour, je n’ai plus rien à donner”, semble pourtant en avoir beaucoup à donner à sa dulcinée. A la surprise générale, Jordan débarque et décide de prendre Sarah à part, pour lui dévoiler ses sentiments : “Tu m’apportes vraiment ce que je recherche chez une femme. Avec toi, j’ai envie de me donner et de pouvoir te rendre heureuse”. Avec toutes ces belles paroles, Jordan mérite bien un baiser de sa belle … “J’ai le coeur qui bat à 1000 à l’heure, on dirait un film !” se réjouit Sarah. Un nouveau couple est née dans la Villa des coeurs brisés. “Une évidence à retardement” !

Soirée tentation pour les filles





Pour Loana, la soirée tentation ne rime pas avec séduction. Elle trouve les prétendants très beaux mais préfère pour le moment, se concentrer sur sa problématique. La candidate emblématique de télé-réalité en profite aussi pour jouer les confidentes auprès des autres coeurs brisés. Mélanie par exemple, lui confie ses sentiments mitigés face au rapprochement de Sarah et Jordan. Il y a quelques semaines en effet, c’est sur elle que ce dernier avait jeté son dévolu. Aujourd’hui, Mélanie craint qu’il n’ait pas été très sincère avec elle … De son côté, Jennyfer a dû mal à créer un lien avec les garçons de la soirée. Pour Inès, la jeune femme doit absolument apprendre à s’ouvrir. Enfin, l’ex de Virgil passe une belle soirée avec Sofiane confirmant le feeling qu’ils ont eu ensemble dès leur première rencontre.





“Je veux juste être aimée pour ce que je suis”





Lucie souhaite que Loana se libère des personnages derrière lesquels, elle a pu se cacher tout au long de sa vie. Place au bain de la renaissance ! Loana doit dire à voix haute, ce qu’elle ne souhaite plus dans la vie. “Je ne veux plus qu’on m’insulte. Je ne veux plus qu’on me juge par rapport à mon physique. Je ne veux plus avoir besoin de quelqu’un pour avancer. Je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus qu’on m’utilise comme un objet. Je ne veux plus qu’on me regarde comme Loana. Je ne veux plus être jugée. Je ne veux plus faire semblant. Je veux juste être aimée pour ce que je suis”. Loana ressort bouleversée de ce coaching, touchée par la confiance que lui donne Lucie et de toutes ces choses qu’elle arrive à sortir aujourd’hui.





Dans le prochain épisode





Illan confie à Matthieu avoir rencontré quelqu’un avant son entrée dans la villa. Il n’était alors pas prêt à avoir une vraie relation mais depuis son coaching avec Lucie, il se sent prêt à aller de l’avant. Il veut retrouver celle qu’il a laissé de côté. Il saisit alors son téléphone pour ouvrir son coeur à … Vanessa Lawrens. “Dans ma tête, c’est elle et personne d’autre”. Il veut quitter l’aventure pour la rejoindre … Vanessa acceptera-t-elle de lancer une seconde chance à Illan ?





