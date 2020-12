Le premier bisou : 5 choses à retenir de l’épisode 1 !

Lundi 21 novembre, NT1 diffusait l’épisode 1 de "La Villa des Cœurs Brisés". L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les premiers rapprochements dans la maison et d’assister au règlement de comptes entre Vanessa et Julien. Vous avez loupé l’épisode ? Pas de panique, voici les cinq choses à retenir.

Ils sont 11. Onze célibataires tentent de trouver l’amour au sein de La Villa des Cœurs Brisés. Et ce premier épisode marque le lancement de cette deuxième saison, tant attendue. Au programme, des rebondissements, des rapprochements mais aussi des déceptions.

1/ Maddy jugée peu sincère !

Dès le début de l’aventure, Maddy ne fait pas l’unanimité dans le cœur des candidats. Jugée peu sincère et trop proche des garçons, la jeune femme, âgée de 22 ans, est mise de côté. Mélanie, Anaïs et Naëlle n’hésitent donc pas à lui parler pour en savoir plus : "Le discours que tu as tenu quand on était entre filles et la façon dont tu te comportes, ce n’est pas la même chose", déclare Anaïs. Mais pour Maddy, son comportement n’a rien d’hypocrite, au contraire, elle tente simplement de s’entendre avec tous les habitants : "Ça m’a choqué, ça m’a fait du mal, confie-t-elle. Je ne me suis pas mise à poil non plus… "

2/ Le premier rendez-vous de Mélanie

Lucie, la love coach de l’aventure, annonce un premier rendez-vous pour Mélanie. Une joie pour la jeune femme, mais une véritable déception pour Antony qui a un vrai coup de cœur pour l’ancienne bachelorette. Mélanie et son prétendant Joao se retrouvent sur la plage, mais l’excitation laisse vite place à la gêne. Entre eux, l’embarras est évident, si bien que Mélanie est la seule à poser les questions. Un premier rendez-vous raté ? Sans aucun doute.

3/ Le coaching de Vanessa et Julien

La tension est palpable entre Vanessa et Julien. Le couple en crise tente de recoller les morceaux, après deux ans de relation. Mais Vanessa craque devant les mots de Julien, qui quitte le salon devant les pleurs de sa belle : "Je n’aime pas faire du mal aux gens", affirme-t-il. Face à cette situation délicate, Lucie leur propose de faire une "pause géographique". Durant trois jours, les amoureux ne pourront plus s’adresser la parole, ni dormir ensemble. Un test crucial pour l’avenir du couple.