Depuis le début de l’aventure, Jordan et Sarah découvrent que de l’amitié à l’amour, il n’y a qu’un pas, qu’ils sont en train de franchir progressivement. En revanche, pour le couple Matthieu/Jelena dévoré par la jalousie, rien ne va plus ! La jeune femme a décidé de quitter la villa, valises sous le bras et sans préavis. Depuis son arrivée, Loana a été accueillie en véritable confidente des coeurs brisés mais son objectif dans l’aventure est clair : venir à bout de ses démons qui l’empêchent d’avancer. Quand à Virgil, le Don Juan de la villa qui multiplie les conquêtes, son heure de fin semble avoir sonné. En effet, sa prétendante Virginie arrive à la villa et il n’a plus d’autres choix que de lui révéler la vérité …

Virgil a fait une petite bêtise

“Dans la nuit avant de partir à Cuba, Chloé et moi on s’est embrassé,” avoue Virgil à sa prétendante qui semble prendre la nouvelle avec sourire. C’était sans compter la pression des autres habitants de la villa qui ont bien l’intention de titiller Virgil jusqu’au bout. “Tu es une cocue heureuse,” balance Julien à Virginie. “Pour moi, tu es tombée un peu bas de passer de moi à une fille comme ça,” réagit Inès. “Un carnage total” pour Virginie qui décide de confronter la version de Virgil à celle de Chloé. “Je ne suis pas allé plus loin que le bisou qu’on s’est fait,” avoue cette dernière qui met en garde Virginie contre la mauvaise foi de son prétendant. C’est elle qui met les limites ! Mais tous les habitants de la villa ne sont pas du même avis. Il y a ceux qui pensent que Chloé a ses torts dans l’histoire et ceux qui fustigent le comportement de Virgil. Victoire par K.O pour Chloé et Inès.



Le premier coaching intense de Loana

“Tout le monde dit de Lucie que c’est un ange bienveillant alors j’espère qu’avec moi, ça va être pareil”. Loana appréhende beaucoup son travail avec Lucie et en même temps, elle a très envie d’avancer mais par où commencer ? Contrairement aux autres coeurs brisés, Loana est plus âgée et a un vécu encore plus intense. “Les 10 premières années après le jeu (Loft Story, ndlr) ont été merveilleuses,” commence-t-elle à raconter. “Ensuite, j’ai rencontré des hommes avec des relations longues et qui m’ont tous fait du mal. Je crois qu’ils m’ont détruite en fait. J’ai souvent l’impression de rencontrer des gens qui m’utilisent”. Confidences pour confidences. Brisée, humiliée et escroquée de plus de 100.000€ par le dernier homme qui a partagé sa vie, Loana raconte : “Je me suis écroulée … J’ai tenté de 10001 façons de partir. C’est un miracle que je sois encore là à vous en parler”. Depuis, Loana a “la rage” de s’en sortir et après avoir perdu plus de 50 kilos, elle espère bien que les coachings de Lucie lui permettront de faire un grand pas en avant.



“Tu m’as abandonné”

A la villa, Matthieu prend Mélanie à part pour lui parler de Jelena. Il a rendez-vous avec celle qui a fait battre son coeur avant de plier bagage, pour avoir des réponses à ses questions. “Je veux faire preuve d’intelligence,” avoue le jeune homme qui rejoint Jelena à son hôtel. “Tu m’as abandonné ! Ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, tu m’as fait.” Matthieu n’arrive pas à digérer la soirée de la veille et le comportement de Jelena. “Mais je pense à toi et à ton aventure”. Pour lui, elle doit réintégrer la villa pour résoudre sa problématique. “Je n’ai pas envie de revenir la villa,” avoue Jelena. “J’ai besoin de savoir que je compte pour quelqu’un”. La rupture est consommée entre les deux coeurs brisés.

Dans l’épisode de demain

Jordan “aime plus que bien” Sarah et décide de la rejoindre à la soirée tentation. “Je n’ai pas envie de passer à côté de quelque chose”. Lucie poursuit son coaching avec Loana et lui propose de renaître. Illan se dit prêt grâce à Lucie, à avancer. Il a cette fille dans la tête qu’il aime depuis longtemps et son visage n’est pas inconnu ...



