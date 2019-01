Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Clashs et révélations sont au centre de ce 22e épisode de la Villa des cœurs brisés 4. Pour en savoir plus, c'est par ici...

Le coaching de Julien, un électrochoc

Pour Lucie, si Julien n’arrive pas à aller de l’avant dans sa vie amoureuse, c’est parce qu’il regarde trop dans le rétroviseur. Pour l’aider à en prendre conscience, elle lui demande de raconter son histoire en conduisant une voiture en marche arrière. Il confie qu’il a peur que ce qu’il a vécu avec Martika, son ex, se reproduise. « Je n’ai pas bien fait les choses avec elle. Je ressens de la culpabilité car c’était une fille bien. C’est dommage, elle aurait pu être la femme de ma vie ». Aujourd’hui, Julien a peur de s’attacher, de la dépendance sentimentale. Lucie lui explique qu’il est important qu’il fasse le deuil de cette relation car lorsque l’on se remet avec quelqu’un sans avoir oublié son ex, « les deuils s’accumulent » et c’est encore plus douloureux. Pour la suite de l’exercice, elle lui demande de rouler en marche avant et de visualiser son futur. Le jeune homme se prête au jeu. « Il faut que je sois plus compréhensif, que j’accepte qu’une fille a besoin de liberté quand elle est en couple ».

Mélanie et Jordan se rapprochent de plus en plus

Mélanie et Jordan sont de plus en plus complices. Pendant un après-midi pool party, la jeune femme avoue : « J’ai plus d’attirance pour toi que pour n’importe qui. Je suis sincère ». Le ch’ti lui dit qu’elle lui plait également. Pour la première fois, Mélanie « se laisse aller » en lui lançant. « Je peux très vite m’attacher à toi ». Un rapprochement que Sarah ne voit pas d’un très bon œil.

Vivian agace, une fois de plus, Beverly

Pendant la pool party, Vivian ne s’occupe pas de Beverly. Il papillonne et discute même avec une prétendante. Sa dulcinée monte progressivement en pression : « Ce ne me fait plus rire », dit-elle, avant d’exploser. Julien s’en mêle, la situation s’envenime. « Vous nous faites croire que vous êtes en osmose. Mais vous n’êtes pas en osmose ». Vivian préfère quitter la pool party.