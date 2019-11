La Bataille des Couples : Adieu Wafa et Oliver (Episode 51)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 51, diffusé ce lundi 4 novembre 2019 sur TFX.

Wafa et Oliver ont été éliminés par leurs petits camarades et malheureusement pour eux, cette cérémonie est éliminatoire. Ils partent “la tête haute” après un beau parcours de combattants. “Il y a une petite déception parce que nous sommes des compétiteurs,” avoue Oliver mais point positif, ils sont heureux de retrouver leurs filles. Avant de partir, le couple a un dernier message pour Maxime et Alizée : “Ne changez rien, vous êtes authentiques et vous êtes au top.” C’est avec beaucoup d’émotion que Maxime et Alizée disent à leur tour, au revoir à leurs acolytes. En bonus, ils sont invités à leur futur mariage à venir ! Tout est bien qui finit bien ? “C’est une belle histoire qui se raconte à deux et on part plus fort,” se réjouit Wafa.

Aujourd’hui, Mélanie et Vincent fêtent leur premier anniversaire de couple. “La meilleure de toute ma vie,” confie l’amoureux. Qui fera le petit déjeuner à l’autre ? Le réveil est plus difficile pour Maxime et Alizée qui se sentent seuls sans leurs copains éliminés la veille. Il faut dire que Vincent/Mélanie et Fanny/Nani ne leurs font pas de cadeaux. Dylan est plus ouvert à l’idée de les intégrer à nouveau. D’autant plus qu’il a d’autres chats à fouetter en cette semaine placée sous le pilier de l’argent. Il veut faire du pognon et est prêt à tout pour ça, surtout à trahir…

Épreuve flash. Les cagnottes vont être redistribuées et le choix d’une boite, au hasard, va tout déterminer. Fanny et Nani qui avaient la plus grosse cagnotte, ont été forcée de la donner à leurs pires ennemis de l’aventure. Les plus blindés sont donc, pour l’instant, Maxime et Alizée avec 37.000€ sur le compte joint. Fidji/Dylan et Mélanie/Vincent ont échangé leurs cagnottes, 22.000€ pour les premiers, 15.000€ pour les seconds. Christophe Beaugrand a décidé d’improviser une vente aux enchères sur le toit. Dylan et Fidji ont déboursé plus de 12.000€ pour des lingots d’or qui pourraient les avantager lors de la prochaine épreuve Pilier. La question, c’est pourquoi ont-ils choisi de surenchérir sur Fanny et Nani avec qui ils sont en alliance ? Préparent-ils une trahison ? La suite au prochain épisode...

