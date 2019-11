La Bataille des Couples : Alizée fait une belle déclaration d’amour à Maxime (Episode 57)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 57, diffusé ce mardi 12 novembre 2019 sur TFX.

Ils sont quatre couples en demi-finale et la pression monte de plus en plus. Aucun binôme n’envisage d’échouer si près du but. Tous le savent, c’est au mental que vont se jouer les dernières épreuves. Mais pour Maxime et Alizée, cela s’annonce encore plus difficile. Ils sont les seuls à ne pas faire partie de l’alliance et sont boycottés par les autres… Lors de la première épreuve de la semaine, ce sont Mélanie et Vincent qui ont décroché la victoire, raflant au passage deux précieux indices qui les avantagent pour la suite de la semaine.

De retour à la villa, les tensions sont palpables après les propos de Maxime et Alizée qui regrettent que le mérite ne prenne pas le dessus sur les alliances. Dylan se dit déçu par eux et ce n’est pas Fanny/Nani qui diront le contraire. Depuis le début, elles détestent le couple de futurs mariés… A tort ou à raison ? Poule Party à la villa. Maxime essaie de remettre un peu de bonne humeur dans la villa mais c’est peine perdue. Ses détracteurs n’ont pas l’intention de s’amuser avec lui, sauf si c’est pour lui mettre quelques œufs dans la tête. Dylan est toujours très fâché après les propos de Maxime. Ce dernier décide de le prendre à part pour lui présenter ses excuses et lui faire part de sa sincérité envers lui. Dylan va-t-il accepter ses excuses ?



Lucie arrive à la villa pour un dernier coaching de groupe. Les couples ouvrent encore une fois leur coeur et font un premier bilan de l’aventure. Fanny démarre et avoue qu’elle a découvert de nombreux aspects de leur couple. Il leur reste encore pas mal de chemin pour trouver une certaine sérénité… Nani a envie de changer et va tout faire pour sauver son couple mais rien n’est facile. Mélanie elle, veut remercier Lucie pour toute son aide apportée lors des coachings. Grâce à la love coach, elle est une autre femme et accepte désormais le bonheur. Pour une fois, Alizée ouvre son cœur et laisse sa pudeur de côté. Elle raconte avoir été d’une jalousie maladive au début de sa relation de Maxime. La raison ? La trahison de sa meilleure amie avec son ex petit-copain… Aujourd’hui, c’est toujours un peu douloureux mais n’a plus peur d’être trahie par Maxime et c’est le plus important. Celle à qui “on n’a pas appris à dire ‘Je t’aime’ fait une véritable déclaration d’amour à son futur mari.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX