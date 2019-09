La Bataille des Couples : Antho en danger (Episode 10)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 10, diffusé ce vendredi 6 septembre 2019 sur TFX.

Antho affrontera Oussama

Dans l’épisode précédent, les couples immunisés ont annoncé avoir choisi Fanny et Nani pour être le troisième couple nominé. “On pensait que vous alliez péter les plombs mais c’est pas vous,” s’amuse Wafa. En réalité, ce sont Antho et Emma qui se retrouvent sur le banc des nominés. “J’ai pas peur,” assume Antho qui avait demandé à affronter Oussama qu’il tient pour responsable de l’élimination de son meilleur ami Dylan. “Il est trop serein et ça sent pas bon…” craignent Oussama et Inès.

Le corps ne ment pas

Pour Wafa et Oliver, il est temps d’échanger avec Lucie pour leur premier coaching. Oliver ne parle jamais de ce qu’il ressent alors que Wafa aimerait bien qu’il s’exprime un peu plus souvent. L’exercice du jour : chacun d’entre eux va choisir un moment important de sa vie et le faire deviner à l’autre à travers les gestes. Wafa démarre et doit faire deviner à Oliver, le jour de la naissance de leur fille. A son tour, il doit lui faire ressentir son besoin de protéger sa famille. Là, l’exercice se complique mais Oliver veut faire confiance à Lucie et se prête au jeu.

C’est un miracle !

Oussama ou Antho ? Les couples ne savent pas encore quel candidat est plus redoutable que l’autre. Il est maintenant temps pour les 9 couples de se rendre à la deuxième cérémonie. Trois couples sont en danger cette semaine : Inès/Oussama, Mélanie/Vincent et Emma/Antho. Dans cette nouvelle saison, certaines éliminations seront définitives et d’autres non. Mais ils ne découvriront le résultat qu’à l’issue du vote de chacun. Avant, place au traditionnel règlement de comptes ! “Je vois clair dans ton jeu Oussama,” balance Antho. La question de Christophe Beaugrand est claire : “Est-ce qu’il y a des hypocrites ?”. “Oui,” répond Alex. Oussama est en première ligne ! Va-t-il emmener Inès dans sa chute ? Le couperet est tombé : Emma et Antho sont éliminés par leurs coéquipiers. Mais leur élimination est-elle définitive ? La réponse est non ! “C’est un miracle,” exulte le stratège. Une seconde chance pour Emma et Antho.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.