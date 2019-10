REPLAY - La Bataille des Couples : Bientôt le mariage pour Wafa et Oliver ? (Episode 33)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 33, diffusé ce mercredi 9 octobre 2019 sur TFX.

Wafa et Oliver célèbrent leur 5 ans d’amour. Pour l’occasion, ils décident de sortir de la villa le temps d’un dîner romantique en tête à tête. Wafa a déjà une petite idée du cadeau qui lui ferait plaisir : une demande en mariage. Alors elle négocie avec Oliver : si le couple gagne cette saison de La Bataille des Couples, un mariage serait une belle conclusion... “Je suis bientôt une future mariée et il n’a pas le choix,” s’amuse Wafa. A la maison, Maxime a décidé de mettre un peu de fun en organisant une soirée pirates !



La deuxième épreuve n’a pas eu lieu que déjà, les discussions vont bon train autour des prochaines nominations. Avec le dernier coup de Cloé et Virgil, l’alliance de Wafa et Oliver est plus fébrile. Ils ont besoin d’assurer leurs arrières en nouant une nouvelle alliance avec Fidji et Dylan.Sauf que ces derniers sont les rois de la stratégie ou de l’hypocrisie… En coulisses, se joue une toute autre stratégie avec Virgil et Cloé.



Il s’agit de la première épreuve Arena pour Wafa et Oliver et “ils se déchirent la tronche” observe Mélanie. Du côté de Fanny et Nani, c’est aussi la crise. Les nerfs des couples lâchent. Pendant ce temps, Cloé et Virgil ont bien l’intention de saboter l’épreuve en perdant. Ils se savent condamnés à la nomination alors ils préfèrent avoir les cartes en main et décident de leur sort. Comme prévu, ils sont nominés sur cette épreuve. Mélanie et Vincent gagnent et rejoignent Maxime/Alizée à la table des pouvoirs.

