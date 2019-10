REPLAY - La Bataille des Couples : Coaching émotion pour Fidji (Episode 38)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 38, diffusé ce mercredi 16 octobre 2019 sur TFX.

Fidji a rendez-vous avec Lucie pour un coaching individuel. Cette semaine dans la villa, les couples doivent faire face au pilier de la confiance. L’occasion pour la love coach de connaître le niveau de confiance de Fidji envers elle-même, Dylan et en la vie. “J’ai confiance en moi, en ce que je peux faire, en ce que je sais faire. Si on me lâche dans la nature, je pense que je sais très bien me débrouiller”. Niveau confiance en soi, Fidji est à 10 mais lorsque Lucie évoque “l’estime de soi”, la jeune femme devient plus sensible. “On est beaucoup jugé,” regrette-t-elle. Fidji dit être souvent jugée par son physique parce qu’elle aime s’apprêter. “Les gens pensent que je n’ai pas grand-chose à l’intérieur de moi alors que je suis une fille super simple”. Du côté de Dylan, elle a confiance à 100% en son couple parce qu’elle “n’a jamais été aussi heureuse de (sa) vie”. “C’est improbable mais tellement évident entre nous deux,” confie-t-elle avec beaucoup d’émotion. Ensemble, ils rêvent de fonder une famille en adoptant un enfant.

Trahison à l'horizon

Le rapprochement entre Wafa/Oliver et Alizée/Maxime continue de faire parler. Mélanie qui était des proche des roses, leur reproche aujourd’hui leur hypocrisie. Wafa décide une nouvelle fois de mettre les choses au clair avec Mélanie. Pourquoi cette distance ? Les explications sont un peu foireuses et chacune fait croire à l’autre qu’elle reste sa priorité. En vérité, Mélanie n’a plus du tout confiance en Wafa qui annonce pourtant ne pas avoir l’intention de trahir son alliance du début. Place à l’épreuve Arena. Que les gris remportent cette épreuve serait le pire des scénarios pour Virgil et Cloé qui se voient déjà condamnés. Les deux sont d’ailleurs très mal partis et comme à son habitude, face à la difficulté, Cloé part en crise de nerfs. La jeune femme est à deux doigts d’abandonner. Pour Dylan et Fidji en revanche, c’est une affaire qui roule. “On était tellement bons qu’on aurait dû le faire les yeux bandés”. Ils gagnent la deuxième immunité de la semaine et la place très convoitée à la table des pouvoirs. Alors qu’ils étaient bien repartis, Cloé et Virgil craquent de nouveau. Le jeune homme fracasse son tube par terre. Un abandon qui les nomine d’office ! Et ils ne sont pas les seuls en mauvaise posture. Mélanie a pété un câble contre Vincent. Parce qu’il en a marre de se faire humilier par celle qu’il aime, il veut quitter La Bataille des couples. Ira-t-il jusqu’au bout ? La réponse demain !

