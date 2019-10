REPLAY - La Bataille des Couples : Coup de théâtre à la cérémonie (Episode 30)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 30, diffusé ce vendredi 4 octobre 2019 sur TFX.

Pour la seconde fois depuis le début de l’aventure, les couples immunisés ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le couple à nominer. Ils acceptent donc de s’en remettre au tirage au sort. C’est Alizée qui tire le mauvais bracelet… “Nous on a beaucoup beaucoup de chance,” se réjouit Dylan. Comme promis, le couple gagnant décide de mettre Julia et Bastien sur le banc des nominés.

La stratégie de "l'idiot du village"

"Il est temps de se débarrasser des plus forts". L'annonce de Virgil à Cloé fait l'effet d'une bombe auprès de Julia et Bastien. Pour protéger leurs amis, ils sont prêts à sortir Wafa et Oliver. Pour que le plan fonctionne, Oussama/Inès et Maxime/Alizée doivent suivre le mouvement. "Ce soir, on un coup de poker à jouer," se réjouit "l'idiot du village". Place à la cérémonie. Les nominés de la soirée sont : Wafa/Oliver, Fanny/Nani et Julia/Bastien. Avant de procéder au vote, place au traditionnel règlements de compte. Nani revient sur la “bombe” qu’elle a jetée dans la maison à son retour. Un enregistrement audio à charge contre Julia et Bastien. “C’est malveillant,” réagit la principale concernée. Place aux votes et ils risquent de surprendre. Virgil et Cloé qui votent contre Wafa et Oliver… C’est le choc ! Seront-ils éliminés ? Réponse demain.

