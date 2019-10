REPLAY - La Bataille des Couples : Douche froide pour Wafa et Oliver (Episode 27)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 27, diffusé ce mardi 1er octobre 2019 sur TFX.

Lors de la dernière cérémonie, Oussama a été très maladroit avec Inès. C’est le moins que l’on puisse dire. En larmes, la jeune femme était à deux doigts de tout quitter. Finalement, Inès a décidé de rester dans l’aventure et de se rendre à l’épreuve. Elle veut rester focus et mettre de côté ses rancœurs. Les couples retrouvent Christophe Beaugrand en plein milieu de la jungle. “J’espère que vous n’avez pas le vertige,” demande le maître du jeu. Julia et Bastien comptent bien décrocher l’immunité, seul moyen pour eux de rester dans l’aventure.

“C’est la douche froide”

Les couples sont au coude à coude et tout va se jouer autour d’un puzzle. Les "Terminator Wafa" et Oliver qui avaient une courte avance, galèrent. Pour la première fois de l’aventure, le couple doute. Seront-ils nominés ? Christophe annonce le classement. Entre le deuxième et le premier couple, il y a deux secondes d’écart. L’équipe qui remporte cette épreuve et donc l’immunité, sont Maxime et Alizée. Bon anniversaire Pépito ! Mauvaise nouvelle pour Wafa et Oliver qui sont les premiers nominés de la semaine.

Wafa et Oliver attaquent leurs alliés d’hier

Soirée un peu spéciale pour l’anniversaire de Maxime ! La surprise c’est Dylan et ses ballons ! “Il est où le cadeau ?” ironise Maxime. “Merci pour tout ce que vous nous donnez, vous êtes exceptionnels,” remercie celui qui fête son 28ème anniversaire. C’est parti pour la fête ! Lors de l’épreuve flash, Wafa et Oliver ont gagné le droit d’handicaper un couple. Contre toute attente, ils décident de pénaliser leurs anciens alliés Bastien et Julien. Seuls contre tous, ils se cherchent des nouveaux copains. “Je vois deux brebis égarées et je les emmène dans mon troupeau,” s’amuse Oussama.

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1.