REPLAY - La Bataille des Couples : Duel entre Maxime/Alizée et Fidji/Dylan (Episode 29)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 29, diffusé ce jeudi 3 octobre 2019 sur TFX.

C’est toujours la même rengaine… Les couples s’acharnent sur Julia/Bastien et leur prétendue trahison. Wafa et Mélanie sont en boucle ! “On parle à des teubés,” s'agace Bastien. Pour détendre l’atmosphère et célébrer l’anniversaire de Nani, tous partent boire un verre à l’extérieur de la villa. Fanny a un petit cadeau pour sa chérie : un joli bracelet !

Soirée sexualité

Lucie joue les invités surprises à l’anniversaire de Nani. Au programme : petite séance improvisée sur la plage. “Ce soir, nous allons parler sexualité,” balance la love coach. Un sujet très gênant à aborder pour beaucoup des couples. Wafa et Oliver n’ont pas du tout envie d’être là et décident de quitter la séance : “C’est notre jardin secret et ça ne regarde que nous”. Finalement, les autres couples jouent le jeu.



Pour Julia et Bastien, c’est l’heure du premier coaching avec Lucie. Pour cette semaine du dévouement, la question est de savoir si le jeune femme soutient Bastien à la hauteur de ce qu’il lui donne. Face à eux, deux bocaux : “Ce que je fais pour Bastien” et “ce que Bastien fait pour moi”. Lucie souhaite aider le couple à constater où en est le couple par rapport à cette problématique. Julia est très émue en réalisant tout ce que fait son amoureux pour elle. Mais elle aussi apporte beaucoup à Bastien.

Table des nominations

Dylan est très excité à l’idée de se rendre à la table des pouvoirs. Aux côtés de Fidji, ils vont tenter de se mettre d’accord avec Maxime et Alizée pour choisir le couple de leur choix. Le premier couple souhaite mettre Julia/Bastien sur le banc des nominés alors que le second préfère y voir Cloé et Virgil. Après des négociations difficiles, les deux couples décident de s’en remettre au tirage au sort. Qui gagnera le duel ? Réponse dans le prochain épisode.

