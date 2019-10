La Bataille des Couples : Dylan jaloux de la relation entre Fidji et Mélanie(Episode 42)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 42, diffusé ce mardi 22 octobre 2019 sur TFX.

Fanny et Nani remportent cette première épreuve de la semaine. Elles sont donc immunisées et décrochent leur place à la table des pouvoirs. Mélanie et Vincent sont nominés. Dylan et Fidji ont sauvé leur place à la dernière minute malgré un départ canon. Ils devraient se réjouir mais à la place, Dylan rumine. La raison ? Le rapprochement de Fidji et Mélanie, les anciennes meilleures amies devenues ennemies. “Mélanie a beaucoup critiqué Fidji et la fait beaucoup souffrir. Aujourd’hui, tout a été oublié et cette relation ambiguë ne me plait pas du tout,” confie Dylan. Ce dernier n’a pas envie de voir Fidji et Mélanie redevenir fusionnelles. “Qu’est qu’il s’imagine ?” se demande sa petite-amie. En l’entendant parler de ses problèmes à Wafa, Fidji vrille et n’est pas prête de lui pardonner.



“Je vais péter un put*** de câble. Tu vas me rendre cinglé”. Au petit matin, Fidji n’est pas calmée du tout. Pire encore, elle veut partir ! La veille au soir, Dylan avait envoyé un sms à Lucie pour lui demander de la voir et elle vient d’arriver. Il explique la situation à la love coach. “Je pense que Mélanie peut influencer Fidji dans quelque chose de malsain,” confie-t-il. C’est à Fidji de savoir poser des limites selon Lucie. “La réalité, c’est que leur amitié ne redeviendra jamais comme avant mais qu’elle doit exister”. La love coach n’est pas inquiète et pour Dylan, cette discussion n’a servi à rien. Vont-ils enfin apaiser les tensions ?

