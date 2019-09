La Bataille des Couples - Emma se confie sur son douloureux passé (Episode 7)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 7, diffusé ce mardi 3 septembre 2019 sur TFX.

Qui est arrivé dernier à la course chronométrée et sera donc nominé d’office à la prochaine cérémonie de vendredi. Avec 27min au compteur, Inès et Oussama sont nominés ! “Hier, on était les maîtres du jeu. Aujourd’hui, on est à la ramasse,” commente Inès. Une bonne occasion de découvrir qui sont réellement leurs alliés de l’aventure. Wafa et Oliver eux sont immunisés !

Maxime et Alizée, complices mais pauvres

Petite épreuve flash à la villa : les habitants doivent voter pour le couple le plus complice de la maison. La majorité a voté pour Maxime et Alizée, les futurs mariés en couple depuis 10 ans. Mais tout a un prix ! Vont-ils choisir entre offrir 1000€ au couple avec lequel ils sont le plus complice ou prendre 2000€ au couple avec lequel ils ont le moins d’affinités ? “Pour nous, c’est tout vu. On va offrir 1000€ à Wafa et Oliver,” choisit le couple.

Emma en larmes

Emma et Antho viennent de recevoir un texto de Lucie. La love coach leur a réservé un premier coaching un peu spécial. Elle a préparé une série de questions largement inspirée d’une étude américaine qui a prouvé que si l’on se pose 36 questions dans un ordre précis, on tombe forcément amoureux. L’exercice va-t-il fonctionner pour Emma et Antho ? Si le démarrage n’est pas mauvais, à la question : “As-tu déjà été trahi en amour ?” Emma s’effondre et ne veut pas répondre à ce type de questions. “Ça me fait mal et ça me gêne d’être comme ça devant lui,” confie la jeune femme. Mais avec l’aide d’Antho, elle commence à s’ouvrir doucement. Fanny et Nanni elles, continuent leur opération séduction auprès de Wafa et Oliver. Ces derniers ont les cartes en main pour désigner quel sera le troisième couple nominé cette semaine. “Toutes vos petites attentions ont payé, on ne votera pas contre vous,” rassure Oliver. Les filles peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Un rapprochement inattendu

Malgré le départ de son meilleur ami Dylan, Antho est toujours en mode stratégie. Après avoir apaisé les tensions avec Mélanie/Vincent, Antho et Emma acceptent l’invitation du couple et de Wafa/Oliver pour un rendez-vous stratégique sur la plage. “Même si on ne fait pas d’alliance, on peut tirer sur les mêmes personnes,” confirme Mélanie.

