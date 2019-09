REPLAY - La Bataille des Couples : Fanny blessée, Emma en couple (Episode 12)

Retour sur les temps forts de "La bataille des couples 2" épisode 12, diffusé ce mardi 10 septembre 2019 sur TFX.

Cloé fait un malaise, Fanny blessée

Cloé a fait un malaise et Fanny s’est blessée à la cuisse. Après l’intervention médicale, Christophe Beaugrand est obligé d’interrompre l’épreuve. Félicitations à Wafa et Oliver, premier couple immunisé de la semaine. Fanny/Nanni et Cloé/Virgil sont les deux couples qui ont dû abandonné. “Mon coeur était à bout du souffle,” confie Cloé. Son couple est nominé pour être celui des deux à avoir récolté le moins d’eau.

Julia en crise contre Maxime

Maxime et Alizée savent désormais qu’ils ne peuvent plus compter sur leurs alliances. Très déçus par Wafa/Oliver et Julia/Bastien, ils ne manquent pas d’en faire part à Christophe. De retour à la villa, Wafa s’empare du sujet : “Par contre, Maxime j’essaie de rester zen mais ne pète pas les plombs”. Elle ne supporte pas de passer pour une “personne malhonnête”. “Nous quand on dit quelque chose, on le fait,” explique Maxime, “Mon père m’a éduqué comme ça”. Julia part complètement en vrille ! La journée des clashs se poursuit à la villa. Parce que Nanni veut s’imposer dans une conversation avec Mélanie/Virgil et Cloé, cette dernière refuse. “Pour moi, t’es une plante verte,” balance Nanni. Virgil tente de défendre sa petite amie quitte à se mettre à dos ses amies.

Emma et Antho en couple ?

“Ambiance de folie, culotte facultative et toute sortie est définitive,” annonce Antho. Ce soir, c’est soirée MACUMBA. Sortez les déguisements et les boules à facettes ! Les couples décompressent enfin, loin des stratégies. Même Emma accepte un baiser de la part d’Antho. Est-ce que c'est une officialisation ?

La Bataille des Couples - Du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX et suivez toute l'actualité de vos programmes préférés sur MYTF1